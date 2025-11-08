NCC停擺已超過一年 林智群砲轟「藍白為反而反」
即時中心／林韋慈報導
立法院昨（7）日進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票案，國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯，遭國民兩黨以60張不同意票對民進黨50張同意票全面否決，因無法集滿七名委員，將持續停擺，目前已經一年多無法召開正式委員會議，律師林智群表示藍白杯葛為反而反。
「公民監督國會聯盟」昨發文指出，NCC人事停擺超過一年，共有多達104項涉及全民利益的關鍵業務陷入停擺，包含「法規與政策修訂案、裁罰與監理決議、打詐條例子法修訂（如號碼管理、三振條款）」。
律師林智群也發文表示，4位NCC委員都學有專精，其中3人無黨籍，1人為國民黨籍，明明未有濃厚政治色彩，卻全數遭封殺，他直言，「你以為選出藍白是要『監督』民進黨，不是喔！他們是『反對』民進黨，為反對而反對」、「只要民進黨支持的，他們都反對！民進黨提的預算，反對！民進黨提的大法官人選，反對！民進黨提的NCC委員，反對！」
民進黨團幹事長鍾佳濱也呼籲，NCC因為在野黨杯葛而延宕多時，希望NCC繼續恢復運作；NCC是獨立機關，希望在野能專業審查，不要涉入政治跟意識形態。
原文出處：快新聞／NCC停擺已超過一年 林智群砲轟「藍白為反而反」
更多民視新聞報導
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
其他人也在看
走向紅統不演了？鄭麗文竟出席「追思共諜」大會 民進黨憤怒發聲
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，明（8）日她預計參加統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過值得注意的是，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石。對此，民進黨今（7）日怒嗆，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？民視 ・ 1 天前
沈伯洋反對不在籍投票被抓包「低級錯誤」 挨酸：怎麼當美國間諜
國民黨立院黨團推動不在籍投票立法，但民進黨政府以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委都表示害怕「中共介選」，立委沈伯洋更提出建議，痛批「不是進步，是災難」，不料卻被抓包英文打錯字，讓人貽笑大方。中時新聞網 ・ 16 小時前
黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 成首位得獎台灣政治人物
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加OneYoungWorld世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（PoliticianoftheYearA...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思非以吳石等人為主角
（中央社記者王承中台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天將出席白色恐怖追思活動，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文向共諜致意等同接受中共史觀。鄭麗文今天說，外傳關注秋祭著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。中央社 ・ 12 小時前
台東女中嶄新PU操場啟用 黃建賓：實現對孩子承諾
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台東報導 國立台東女中今（8）日第85屆校慶，同時也是嶄新PU操場的啟用典禮，長期爭取操場整建的台東縣立委黃建賓也受邀出席剪綵及致辭，他表示，非常開心能與孩子、家長及老師們，一起見證嶄新PU操場的啟用，「這是我們共同努力的成果，也是實現對台東孩子們的承諾」。 黃建賓指出，過去台東女中由於紅土跑道老舊毀損，經常塵土飛揚，大雨時也...匯流新聞網 ・ 12 小時前
本土豬解禁！賴清德開吃滷肉飯、刈包 籲民眾守護台灣味
非洲豬瘟病例沒有往外擴散，15天的禁運禁宰管制在昨天解禁，總統賴清德今（11/8）日在社群分享影片，表示滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成，未來要請國人繼續努力守護台灣豬，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，政府也會全力防疫。太報 ・ 12 小時前
高雄市長初選民調「賴邱之爭」？ 陳其邁替許智傑發聲了
有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩8日前往高雄彌陀港虱目魚文化節活動，對於敵手陣營民進黨高雄市長黨內初選民調傳出「賴邱之爭」，柯志恩表示「許智傑覺得不公平欸，岱樺委員造勢也很成功」，認為民調僅供參考；高雄市長陳其邁指出，民調差距小是因為大家在立院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對。」中時新聞網 ・ 12 小時前
青鳥酸傅崐萁成萬年總召 他：別忘柯建銘
[NOWnews今日新聞]國民黨立院黨團7日開黨團大會修改內規，刪除黨團總召只能連任一次的規定，此舉讓原本預定明年一月底要卸任的黨團總召傅崐萁，任期可望再延長，只要黨內無挑戰者，他的任期將不再受限。民...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
立法院否決NCC 律師：行政院自己要想辦法
[NOWnews今日新聞]行政院提名4名NCC委員，但遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰怒批藍白沒誠信，他已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，卻沒有善意回應。不過律師呂秋遠說，立法權掌握在在野黨手中，是到2...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。鏡新聞 ・ 12 小時前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
台南市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新營區」公布教育政見，還推出大型氣墊遊具，要搶攻親子票。張開雙臂一溜而下，民進黨立委陳亭妃帶著孩子們穿梭，在氣墊跳床中探險，一早選在台南新營區推出大型氣墊遊樂場，順勢公布教育政見，立委(民)陳亭妃說：「讓我們的孩子，平安長大。」第一波形象影片，擴增友善公共空間，更強化育兒政策，要為家庭提供後盾，陳亭妃穿著印有，「台南第一女市長」的上衣，展現搶攻親子票決心，立委(民)陳亭妃說：「希望能夠陪著我們小朋友，讓他們有競爭力有國際觀，甚至是能夠贏在起跑點。」只不過民進黨立委林俊憲在同日下午直衝陳亭妃票倉，在安南區成立後援會，許多支持者熱情相挺，包含立委郭國文、林宜瑾，通通來站台，立委(民)林俊憲說：「我對安南區有整體的一個規劃的理想，我有整套的一個計畫，所以我覺得安南區會成為，未來台南市一個發展的重點。」內戰白熱化，畢竟台南市長初選，在10日就要登記，傳出除了陳亭妃以外的所有民進黨台南立委都會陪同林俊憲前往中央黨部領表登記，而國民黨立委謝龍介，先在臉書喊話選民，立委(國)謝龍介說：「林俊憲和陳亭妃你支持誰，唯一支持謝龍介，這樣就好了，我還在那邊跟你們，我挺你，我挺她。」謝龍介也預告，接下來將會和各選區國民黨議員合體，掛上競選看板增加曝光，不過前立委陳以信，自比鯰魚為台南選情增添變數，前立委陳以信說：「其實台南這一缸水，已經太久沒有人來攪一攪，讓台南游起來，我當這條鯰魚又何妨呢。」國民黨雙雄相爭民進黨憲妃大戰，劍拔弩張。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
NCC空轉一整年！今審人事同意權 三黨態度曝：藍白封殺全數人選
立法院今（7）日將針對四位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯的人事同意權案進行投票，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稍早表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，且因為是記名投票，一票都不會跑；民眾黨團一早則在記者會上宣布全數投下反對票；國民黨立委羅智強也表示，黨團一致決議投下不同意票。NCC人事案將在藍白立委的人數優勢下再次遭到封殺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠營出現「黑馬」 恐輾壓張善政？徐巧芯酸喊：必須支持
民進黨桃園市長提名冷清，立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人選，至今都未鬆口表態參選意願。國民黨桃園市議員凌濤表示，他期盼立委王義川參選桃園市長；連曾因與王義川在桃園機場事件而生齟齬的國民黨立委徐巧芯也挺王義川參選。《政客爽》酸說，王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！徐巧芯跳出來留言表示，「必須支持」。中時新聞網 ・ 4 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
南部中心／綜合報導高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。民視 ・ 12 小時前
4委員被提名人遭否決 NCC：無法處理節目內容核處案
（中央社記者趙敏雅台北7日電）立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，4位被提名人均遭到否決。NCC表示，現任委員剩3人，僅能召開諮議會議，無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策，也導致民眾申訴的節目內容核處案無法處理。中央社 ・ 1 天前
邊境查驗肉品「至少加強20%」 卓榮泰：將非洲豬瘟阻絕於境外不容疏失
在10月下旬台中爆發非洲豬瘟案例後，政府宣布15天禁運禁宰，經過強力管制清查防堵後，全台大檢疫後證實豬瘟疫情並未擴散，11月6日解除禁運、7日解除禁宰令。行政院長卓榮泰今天（11/8）赴桃園機場視察邊境防疫措施，卓榮泰指出，外國旅客進來都嚴格管制，也呼籲國人去到國外也一定不要把任何有關肉品的物件帶回來。卓榮泰也要求農業部，X光與人工查驗至少要加強20%，且對進出所有國人採取「零信任」的態度，「不要因為看起來比較老實，就讓他隨隨便便可以進出。」強調防疫的嚴謹性。太報 ・ 12 小時前
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，媒體報導，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑選情呈現差距，民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但第一名的賴瑞隆與邱議瑩差...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
藍白全面封殺4名NCC被提名人 卓榮泰反應曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導行政院今年（2025）提名4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，但藍白今（7）日在國會行使人事同意權前，便放話要全部投下不同意票；最後藍白以不同意60票的人數優勢，將提名人選全數封殺。對此，行政院長卓榮泰下午赴立院提出施政報告並備詢前，當被記者喊話問「NCC人事遭封殺會和在野黨爭取嗎？」，卓榮泰反應也曝光了！民視 ・ 1 天前
NCC提名全遭否決 政院：高度遺憾影響民眾權益
（中央社記者賴于榛台北7日電）立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，由於藍白均投下不同意票，4位被提名人全數遭到否決。行政院表示，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，政院高度遺憾。中央社 ・ 1 天前
NCC人事同意權被封殺！綠委轟藍白政治計算
[NOWnews今日新聞]立法院會今（7）日進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在藍白均投下不同意票的情況下，4位被提名人全遭到否決。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜怒批，NCC是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前