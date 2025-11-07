NCC停擺一年人民無感 可以廢了
藍白聯手封殺NCC委員被提名人，閣揆卓榮泰砲轟在野黨對行政院提名的人選都不通過，卻不檢討府院為何不提名無黨派的專業人選，寧可提名具爭議又無專業的「綠友友」。說穿了，只是想讓NCC擔任箝制媒體的打手，既然無法作到公正獨立，NCC真的可以廢了！
去年520賴清德總統上任以來，從大法官、NCC，到各國營事業、官股事業，府院所有提名人選不是酬庸，就是與綠營交情深厚的「綠友友」。台肥日前才爆發「小英女孩」吳音寧接任董座之亂，行政院頂不住社會各界和綠營內部的抨擊，最後一刻才踩煞車，卻仍未得到教訓。
上屆NCC委員在府院主導下，不顧社會反對聲浪，堅持下架中天新聞台，甚至爆發護航鏡電視上架、洩密鏡電視檢舉人資料等醜聞。去年7月底，由前行政院長蘇貞昌任命主導下架中天案的NCC主委陳耀祥等4人任期屆滿，為鞏固NCC東廠地位，行政院甚至提名捲入鏡電視醜聞的翁柏宗擔任主委，最後因審查程序遭卡關才撤回名單。
不料，此次提名的NCC委員不是專業不足，就是政治立場明顯偏頗，其中被提名人羅慧雯不僅擔任過《鏡電視》新聞自律倫理委員會主委，還發表「新聞自由能吃嗎？」文章，擺明就是要來監視和操控媒體。
當年裁撤新聞局改設NCC，除了因應多元媒體產業發展，也冀望透過獨立機關保障新聞自由，但民進黨執政後的NCC卻成為箝制新聞自由的劊子手，NCC因委員缺額停擺1年，結果不僅人民無感，沒有動輒伸出黑手的NCC委員，反讓媒體界風平浪靜。
事實上，無論是卓榮泰口中的兒少安全還是內容管理，民間機構都可勝任監督角色，既然NCC連成立的目的都已無法確保，反而淪為另一個東廠，真的裁撤掉算了！
其他人也在看
NCC人事藍白「全封殺」 卓揆怒：遞橄欖園也沒用
立法院今(7日)進行NCC人事同意權投票，遭在野以人數優勢，4位人選全被封殺，對此行政院長卓榮泰表示遺憾，更痛斥在野黨不要說行政院沒有遞出橄欖枝，他已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到善意回應，將重新思考未來合作模式。TVBS新聞網 ・ 1 天前
快訊》NCC人事今投票表決 藍白一致做出全數封殺決議
行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）4人委員名單，今(7)日立法院將行使人事同意權案，民眾黨立法院黨團今日早上召開記者會，預告將全數封殺。國民黨上午經過黨團大會討論後也做出一致決定，將對4位被提名人採取全部封殺的立場。中時新聞網 ・ 1 天前
卓榮泰稱NCC人選遭封殺已遞半個橄欖園 民眾黨批：見笑轉生氣甩鍋
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院今（7）日行使NCC人事同意權案，藍白對4位被提名人均投下不同意票，4人全遭立院封殺，行政院長卓榮泰下午備詢時說，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨性平雙標
台北市議員鍾沛君一句「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」原本是針對中央的防疫邏輯提出質疑，可能是踩到了賴政府的痛腳，一向挺綠的旅美學者翁達瑞竟出面回嗆鍾：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」這種企圖轉移焦點，並以被害者過往創傷作比喻的言論，不只是低俗，更是「檢討被害人」的惡例。中時新聞網 ・ 1 天前
重回九二共識 經貿交流並進
兩岸過去9年於民進黨政府執政下，逐步邁向兵凶戰危。而賴政府所採取的「以實力換取和平」，完全符合現實主義所提倡的「國家實力」與「嚇阻手段」，並結合理念相近的國家組成聯盟，藉由促成區域間的權力平衡來達到兩岸和平。台灣在這9年來的角色，就是藉由美國為主的「軸輻體系」，擔負抗衡中國的「離岸平衡」角色。中時新聞網 ・ 1 天前
川普擴大美關鍵礦產清單
川普政府6日將十種礦產列入對美國經濟和國家安全至關重要的礦產清單，其中包括對電動車、電網和資料中心至關重要的銅，以及用於製造煉鋼焦炭的冶金煤。此外，美總統川普同日在白宮還會見中亞五國領導人，強調確保關鍵礦產供應是美國政府首要任務。工商時報 ・ 1 天前
3個月2起 勇鷹降落煞車失效 衝進草地
空軍飛訓部所屬機號1139國機國造的勇鷹高教機7日下午4時許例行訓練後，在降落台東志航空軍基地時傳出疑似煞車故障，這也是繼8月26日勇鷹執行訓練返場時疑因煞車失效跑道溼滑，飛行員緊急依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩安全落地，3個月內第2次發生煞車失效意外。空軍司令部晚間透過新聞稿表示，2名飛官平安，飛機輕損，目前已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。中時新聞網 ・ 1 天前
NCC人事遭封殺 卓揆批在野無誠信 中選會提名誰敢合作？
立法院院會7日進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權案投票，藍、白藉人數優勢封殺所有提名人選。行政院長卓榮泰怒批此舉嚴重損害朝野間的誠信與合作基礎。他表示，行政院已向在野黨遞出橄欖枝，但藍、白「黨意凌駕一切」，未來對於中選會委員提名尋求的合作模式有何信任基礎？「誰都不敢冒這個風險」。 國家通訊傳播委員會(NCC)有4名委員懸缺，行政院日前提名，立法院會今天行使人事同意權案記名投票，結果在藍、白兩黨人數優勢下，4位NCC委員的人事案全數遭否決。 對於NCC委員提名人選全數遭到封殺，行政院長卓榮泰今日下午在立法院答詢時語帶激動的表示，藍白「黨意凌駕一切」，嚴重損害朝野間的誠信與合作基礎。 卓榮泰指出，國家通訊傳播委員會是依法設立的獨立機關，肩負維護媒體自主、廣電衛星內容與人事制度管理、以及兒少安全等重要職責。行政院依據專業學識與實務經驗徵詢各界人才後提名人選，盼由立法院行使同意權完成組成，卻遭到全面杯葛。他質疑難道4位提名人選都一無是處？所有投反對票的委員沒有一個人稍微動心？ 卓榮泰並質疑，在沒有誠信及合作基礎的情況下，未來朝野在中選會委員提名時有何合作基礎？他說：『(原音)如果這樣的中央廣播電台 ・ 1 天前
藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。中時新聞網 ・ 1 天前
專家評估 對台灣無直接威脅
大陸解放軍最新的福建號航艦5日在三亞灣入列服役，國內軍事專家直言，福建艦主要任務是拒止外軍介入，對台灣並無直接威脅，不過，這是大陸從陸權走向海權的重要里程碑，且在電磁方面技術經驗可能比美國更豐富穩定，民主國家陣營應警惕。中時新聞網 ・ 1 天前
綠憲妃大戰 藍基層也盼辦初選
2026台南市長選戰未演先轟動，在國民黨前立委陳以信表態後，藍營基層希望黨中央辦初選。而廝殺激烈的民進黨初選，立委林俊憲、陳亭妃對決態勢愈來愈火熱，林8日將成立安南區後援會，陳強調她在台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。對於民眾黨主席黃國昌表態高雄支持林岱樺，林俊憲痛批藍白介選，在民調早就有跡可循；陳亭妃則說，她才是藍白最不想看到的對手。中時新聞網 ・ 1 天前
NCC委員再遭封殺！賴士葆：一年過去有沒有這組織都無所謂 可廢掉了
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院昨（7）日針對NCC4位委員人事同意權案進行投票，在藍、白反對下，最終4人全遭封殺，行政院長卓榮泰昨天下午稱，不要...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
藍白聯手封殺NCC人事案 卓榮泰喊「已遞半個橄欖園」：重新思考未來合作模式
立法院會今天（7日）針對國家通訊傳播委員會（NCC）人事案行使同意權投票，但遭藍白聯手全數封殺，人事案未能通過。對此，行政院長卓榮泰今天下午赴立法院備詢時表示，他今天看到完全沒有誠信跟合作基礎，感到非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他認為應該重新思考未來合作模式。鏡報 ・ 1 天前
綠宜縣黨部 首波提名7人
為備戰明年選舉，民進黨宜蘭縣黨部7日公布頭城、羅東、五結、冬山、三星等5鄉鎮縣議員參選人名單，縣黨部表示，公布的7位參選人是不需要經過初選，或已完成協調式民調，7位選將都是堅強戰力。宜蘭縣議員選舉民進黨總計會提名15人，預計年底前出爐。中時新聞網 ・ 1 天前
4名NCC委員人選遭藍白封殺 卓榮泰：在野黨黨意凌駕專業
立法院會今日就行政院7月提名的國家通訊傳播委員會（NCC）四名委員人選進行同意權投票，結果為蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得同意票50票、不同意票60票，全數遭到否決，未達超過全體立委二分之一的法定門檻。品觀點 ・ 1 天前
藍白聯手封殺NCC人事！4提名人遭否決 NCC：仍有431件審議案尚待委員會決議
立法院今日（11/7）進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，國民黨團、民眾黨團全數投下不同意票，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯等4位提名人遭封殺，人事案未通過。NCC則表示，目前仍有431件審議案件需要委員會決議，盼盡快有新的委員產生，讓NCC恢復正常運作。太報 ・ 1 天前
4委員被提名人都被藍白封殺 NCC親曝持續「被癱瘓運作」
即時中心／徐子為報導立法院會今（7）天進行NCC（國家通訊傳播委員會）人事同意權案記名投票，然而4位被提名人均被藍白聯手，以50:60否決封殺。對此，NCC表示，現任3名委員僅能召開諮議會議，無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策，也導致民眾申訴的節目內容申訴案無法處理。民視 ・ 1 天前
NCC人事封殺影響兒少權益！林月琴示警：不當內容恐無法即時下架
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（7）日舉行國家通訊委員會（NCC）人事同意權案投票，藍白再次聯手封殺4位提名委員，將造成NCC相關業務持續停擺。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
立法院否決NCC 律師：行政院自己要想辦法
[NOWnews今日新聞]行政院提名4名NCC委員，但遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰怒批藍白沒誠信，他已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，卻沒有善意回應。不過律師呂秋遠說，立法權掌握在在野黨手中，是到2...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
NCC繼續停擺！藍白封殺４位委員被提名人
國家通訊傳播委員會（NCC）因缺乏4位委員而停擺超過一年，立法院於7日行使人事同意權，對行政院提名的4位人選進行投票。儘管民進黨團全數支持這些提名人選，但國民黨與民眾黨卻一致決議封殺。民眾黨團總召黃國昌批評行政院提名的主委人選缺乏專業背景，「不懂電信也不懂傳播」。在野黨對提名人選的反對導致NCC繼續處於無法運作的狀態，影響包括電視台換照、裁罰及頒布規則等重要職能。TVBS新聞網 ・ 1 天前