NCC停擺一年人民無感 可以廢了

藍白7日聯手封殺NCC委員被提名人。

藍白聯手封殺NCC委員被提名人，閣揆卓榮泰砲轟在野黨對行政院提名的人選都不通過，卻不檢討府院為何不提名無黨派的專業人選，寧可提名具爭議又無專業的「綠友友」。說穿了，只是想讓NCC擔任箝制媒體的打手，既然無法作到公正獨立，NCC真的可以廢了！

去年520賴清德總統上任以來，從大法官、NCC，到各國營事業、官股事業，府院所有提名人選不是酬庸，就是與綠營交情深厚的「綠友友」。台肥日前才爆發「小英女孩」吳音寧接任董座之亂，行政院頂不住社會各界和綠營內部的抨擊，最後一刻才踩煞車，卻仍未得到教訓。

上屆NCC委員在府院主導下，不顧社會反對聲浪，堅持下架中天新聞台，甚至爆發護航鏡電視上架、洩密鏡電視檢舉人資料等醜聞。去年7月底，由前行政院長蘇貞昌任命主導下架中天案的NCC主委陳耀祥等4人任期屆滿，為鞏固NCC東廠地位，行政院甚至提名捲入鏡電視醜聞的翁柏宗擔任主委，最後因審查程序遭卡關才撤回名單。

不料，此次提名的NCC委員不是專業不足，就是政治立場明顯偏頗，其中被提名人羅慧雯不僅擔任過《鏡電視》新聞自律倫理委員會主委，還發表「新聞自由能吃嗎？」文章，擺明就是要來監視和操控媒體。

當年裁撤新聞局改設NCC，除了因應多元媒體產業發展，也冀望透過獨立機關保障新聞自由，但民進黨執政後的NCC卻成為箝制新聞自由的劊子手，NCC因委員缺額停擺1年，結果不僅人民無感，沒有動輒伸出黑手的NCC委員，反讓媒體界風平浪靜。

事實上，無論是卓榮泰口中的兒少安全還是內容管理，民間機構都可勝任監督角色，既然NCC連成立的目的都已無法確保，反而淪為另一個東廠，真的裁撤掉算了！