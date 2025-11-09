NCC停擺一年無所作為！賴士葆：可以廢了

立法院7日針對通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權投票，在藍白立委人數優勢下，4位被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯全數遭否決。對此，國民黨立委賴士葆8日在臉書表示，NCC已經停擺了一年，對於這個組織的必要性提出質疑，認為不如將其業務歸回各相關單位，甚至呼籲「NCC可以廢掉了」。

NCC人事同意權案遭藍白聯手全數封殺。（圖/資料照）

賴士葆8日在臉書發文表示，NCC 提名全數未過已經停擺一年，之前說沒有委員就沒 IPhone 可買也是騙民眾，這次提名委員不是專業不足，就是政治立場明顯，完全失去中立專業的意義，一年過去有沒有這個組織都無所謂的 NCC，不如將業務歸回各單位，NCC 可以廢掉了！

廣告 廣告

國民黨立委賴士葆。（圖/資料照）

許多網友在此po文下方留言表示，「根本就是酬傭單位，廢掉省公帑」、「贊成廢掉」、「NCC及數發部都可以廢啦」、「立法院修法廢除吧、「不中立早該廢除」、「早就該廢了」、「這單位是政治單位，廢除掉，省公帑，國家才不會倒、「沒有比有好」。

針對NCC人事同意權案遭藍白聯手全數封殺，行政院長卓榮泰對表決結果感到非常遺憾，強調政院已經努力尋求合作，卻未能獲得在野黨的善意回應，這讓他們不得不重新思考未來的合作模式。

延伸閱讀

鳳凰來襲台北會放颱風假嗎？市府：路徑不確定、持續觀察

華航ITF旅展登場！全航線76折起還有AI品牌大使迎賓

和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏