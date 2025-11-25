NCC停擺／民眾申訴卡關、業者資源空轉、政策停滯不前
現任3位NCC委員因未達法定總額一半，4位新人選又在11月7日被全數否決，以致委員會持續停擺。根據NCC統計，目前有約443件議案尚待審議，除申換照、董監變更等業務攸關民眾與業者權益外，是否制定OTT專法、推動網路治理等重大政策也卡關，對公共利益及社會發展影響重大。
我們與NCC的距離 「通訊」與「傳播」兩大業務
2006年台灣改制新聞局、電信總局成立國家通訊傳播委員會(簡稱NCC)，當時效法美國FCC，將攸關言論自由與頻譜分配的「通訊」與「傳播」兩大業務交給獨立機關負責。根據《國家通訊傳播委員會組織法》(簡稱NCC組織法)第一條規定，NCC具有保障言論自由、維護市場公平競爭、保障消費者及尊重弱勢、促進多元文化發展等任務，而相關法律則囊括《電信管理法》、廣電三法等。
具體來說，NCC在「通訊」方面，負責管理電信頻譜、電信射頻器材等，像是5G服務即是由NCC開放各大電信業者競標頻譜「使用權」，又或是新手機、WiFi或藍牙設備上市前也需經過NCC審核。另外在「傳播」方面，廣電頻道上下架、廣電事業負責人變更、有線電視費率等，甚至是民眾認為廣電內容有違反「廣電三法」疑慮的申訴，也都需經過NCC委員會審議。
委員會停擺1年、缺傳播委員 443案件卡關
根據《NCC組織法》第9條規定，共有10項業務必須經過委員會審議，然而當前委員會停擺一年，NCC主秘黃文哲透露，目前有三大方面、約100多項業務受影響，包括「重大政策」(如平台納管議題)、「法規命令修正」(如打詐條例配套)、「行政處分」(如換照或董監變更)。據統計，約有443件議案尚待委員會審議，主要集中在評鑑、換照、營運計畫申請變更，甚至是董監事變更、增資許可等直接牽涉到廣電業者穩定營運的事項都因此卡關，不利產業運作。
事實上，包括老三台等逾80家廣播電視執照今年陸續到期，但由於委員會無法做出最終決議、順利換照，NCC僅能先告知業者「初審結果」合格、發文「建議」系統業者繼續播出，並向業者「掛保證」，才不致影響播出。對此，世新大學廣播電視電影系副教授何吉森直說「這就是執法亂象」，他認為用行政指導突破法律限制已經違反依法行政原則。黃文哲則坦言這是特殊時期基於公共利益與觀眾權益的變通作法，雖然前期初審結果都合格、只差最終委員會決議，但依法還是應該盡快組成委員會發出執照，不然對業者來說也會不太安心、甚至無所適從。
黃文哲解釋，NCC持續推動前期的「政策行政」事務，例如雖然目前無法提出網路治理草案，但是網路傳播辦公室仍持續邀集各方利害關係人開會、舉辦論壇或督促業者自律，又或是針對廣電內容也持續交由外部委員會討論，形成多元意見及建議，不過他強調，這些最終仍得經委員會定奪。NCC張姓專委以「網際網路傳播政策白皮書」為例指出，即便社會殷盼未來網路政策方向，而NCC也早於去(2024)年公佈初稿，卻至今都無法提出正式版本，顯見委員會停擺將阻礙重大政策的推動。
至於剩餘3位委員皆非傳播專業背景，黃文哲表示，針對民眾檢舉廣電內容的部分，依法委員會目前雖然仍可核處，但是考量專業代表性及多元意見，針對「是否違反事實查證、公共利益、節目分級」等法律概念不明確的部分目前暫時不予審理，只處理像是「廣告超秒」等明確可計算的部分。黃文哲也建議，民眾亦可直接向媒體主張更正答辯權，也就是要求媒體更正不實報導或回應不公平的說法，或許會更及時一點。
另一方面，針對NCC調整內部流程讓iPhone等設備無需經委員會審理也能通過查驗，黃文哲說明，主因是《電信法》改為《電信管理法》後，審查已從「許可」改為「核准」，只是過去基於「行政慣性」仍會排進委員會。中正大學傳播系教授羅世宏分析，過去NCC運作效率不彰的原因之一，正是許多案子都需形式上經過委員會通過，因此這次恰好趁機精簡業務、提升效率。
業者花錢買好片卻「無法上架」 公會：長期對產業不健康
中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會由東森、TVBS、三立等44家頻道家族、290個以上頻道所組成，是台灣最大內容製作與集成商之公會。秘書長陳依玫直言「從來沒遇過」NCC委員會停擺，目前雖尚未遇到重大打擊，不過若長期停擺，就可能衍生嚴重影響，對產業而言也只能且戰且走。
陳依玫分析，不論是申設、換照或評鑑，整個程序NCC都持續在運作，只是卡在最終要經委員會通過的部分。像是有個頻道為了滿足上架條件，業者已經花錢買更好的節目，卻因此無法順利上架，造成收入損失與財務負擔，業者「也覺得很冤枉」。
陳依玫再舉例，前陣子有些系統業者因為NCC無法作成決議，所以直接移動頻道位置，最後雖然透過產業間協調順利解決，但對被異動的頻道傷害其實很大。陳依玫認為，基於「信賴保護」及「不可歸責」兩大前提，目前業者會盡量積極協調，但還是期待身負「維護市場公平競爭」責任的NCC可以早日恢復運作。
羅世宏也提醒，目前現存3名委員的專業背景皆非傳播、財務方面，他擔憂這可能對NCC目前對於通訊傳播市場的掌握及傳播內容監理方面的推動帶來挑戰，是目前比較可惜也應該關注的問題。
「新聞議價」等迫切傳播政策恐停滯不前
因為人事案僵局，導致NCC委員會恢復正常運作仍遙遙無期，民進黨立委林俊憲直言「最後受傷的還是產業」，同黨立委郭昱晴則擔憂NCC的停擺可能對假訊息防制、OTT專法、內容對兒少安全的管理等推動方面影響很大。
世新大學廣播電視電影系副教授何吉森就疾呼「放下政治意志，積極面對通傳產業困境」，他認為NCC的意見與法律方向對整個產業的走向有絕對影響、進而會影響到消費者，特別是在數位匯流、科技快速發展之際。羅世宏也分析，針對較長遠的通傳政策規劃，NCC現在顯得較保守或無法積極作為，因為不論是立法或做利害關係人的協商與調查，「只有三個人」的NCC很容易面對代表性與正當性的挑戰，更不用說送出NCC版本的草案。
例如新聞議價、數位治理、OTT專法、媒體自律等傳播政策法案均是NCC曾觸及的範疇。黃文哲坦言，這些重大通傳政策的形成與政策方向都有賴委員會順利運作，特別是傳播議題的討論，亟需傳播專業委員作為核心骨幹以增進代表性。其中，NCC在「新聞議價」議題上位處重要地位，陳依玫便提醒，AI的出現已經讓媒體流量掉了一半，他認為這是台灣當前最迫切的傳播法規政策。他說：『(原音)所以缺什麼？缺你今天行政院的版本，行政院版到現在不提啊，然後還缺立法院的團結，那立法院不知道為什麼就在那邊進三步退兩步。本來公聽會那個民眾黨團召集人林國成說這個會期一定要把它拚過，最後又沒有、跳票，我們也很沮喪。』
此外，配合「打詐條例」通過，電信事業管理也亟需進行修法配套，像是強化號碼身分認證管理的KYC，這部分NCC一定要有委員會討論才能推動。
面對目前的僵局，民進黨立委郭昱晴則認為NCC停擺雖然會影響廣電、OTT、新聞議價等法規政策的推動進程，但還是能透過文化部、數發部等跨部會協調整合，或者立法院透過舉辦公聽會等方式，一方面擴大民間的參與及諮詢，另一方面也讓相關議題能繼續往前走。
