NCC僅存三委員難運作 民團聯合呼籲： 至少同意一名NCC委員

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

立法院將於7日行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權，21世紀基金會與中華傳播管理學會4日聯合發表聲明，強烈呼籲立法院重視通訊傳播監理體系的穩定性，盡速通過至少一位具專業背景的委員，以解除NCC功能停擺的危機。

聲明指出，NCC作為獨立機關，理應具備高度的公共問責精神與透明運作。然而，四位被提名人中，僅黃葳葳教授回覆民間團體發出的「全民提問NCC委員問卷」，顯示其他三位被提名人對於社會問責與公共溝通的重視明顯不足。

根據法規，NCC應設七名專任委員並經立法院同意後任命，但自去年四位委員任期屆滿後，至今僅剩三名確認委員，導致主委職務長期以「代理」方式運作。民團指出，這樣的制度空轉不僅削弱立法機關的監督功能，也嚴重侵蝕NCC的獨立性與公信力。

目前，NCC的功能停擺已對產業造成實質衝擊。今年六月底將有超過三十家廣播與電視頻道（含四家無線電視台）面臨換照期限，由於委員會人數不足無法召開會議決議，恐使業者陷入停播與法律風險，影響數百萬觀眾權益。民團強調，立院通過專業委員，是恢復正常監理運作的最低限度要求。

在四位提名人中，黃葳葳教授的回覆展現出對傳播產業的深刻理解，其專業涵蓋影音媒體市場、傳播倫理與網路安全等領域，對於數位平台監管及有線電視平權等政策皆有具體見解，契合國際趨勢與國內產業需求。

民團進一步指出，目前NCC三位委員的背景集中於電信技術、法律行政與財經管理，缺乏傳播與內容監理專業，導致在媒體倫理、內容爭議及資訊透明等議題上，專業判斷出現結構性缺口。若能補足黃葳葳教授，將有助於強化委員會在媒體治理與公共溝通上的平衡與專業性。

聲明最後呼籲，行政院與執政黨若本次主委、副主委提名未能獲得通過，應立即補提人選，並與在野黨充分溝通，避免再以「代理主委」的方式規避同意權程序。立法院也應作出附帶決議，要求政府維護NCC人事任命的合法程序，讓這個攸關國家資通訊命脈的獨立機關，真正回歸中立、專業與問責的正軌。

