NCC公布去年本國自製節目查核結果 僅「華藝影劇台」時數未達標

NCC公布去年本國自製節目查核結果。圖為NCC代理主委陳崇樹。資料照



國家通訊傳播委員會 NCC 今日（12/17）委員諮議會議決議，為保障本國自製節目播出空間，協力扶植國內節目製作，該會依法查核無線及境內衛星電視頻道113年本國節目播出情形，除「華藝影劇台」頻道因本國製新播節目時數未達規定外，其餘均符合法規規定。

NCC指出，依照「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」兩辦法規定，無線電視頻道於主要時段播出之本國自製戲劇節目不得少於同類型節目50%，本國自製新播比例不得少於40%。而境內衛星電視頻道於指定播送時段，播放戲劇、電影、綜藝及兒童等四類具有「文化累積優先性節目」則應符合一定比率。

廣告 廣告

NCC表示，本次查核頻道中，「華藝影劇台」本國製新播節目時數不足，該會已請業者進行意見陳述，業者回應係因員工對法規認知有落差，未來將加強員工教育訓練。

NCC說明，觀察113年無線電視頻道，華視、民視、公視等無線電視主頻主要時段播出本國自製戲劇節目達100%，台視則有95.6%；另公共電視台播出「不夠善良的我們」、「聽海湧」等戲劇節目，獲得多項金鐘獎肯定。

對於業者透過不同之製播策略，投入資源製作本國戲劇節目，以滿足不同收視族群之需求，NCC予以肯定。該會希望在網路視訊串流收視服務盛行的時代，電視業者能持續播出優質本國節目。

NCC進一步說明，境內衛星電視頻道指定時段綜藝、戲劇、電影之本國製節目播出時數絕大多數頻道符合規定。至於兒童節目部分，觀察113年衛星廣播電視頻道播出本國自製兒童節目之播送時數有微幅上升，而新播時數有下降情形，為保障兒童視聽眾之收視權益，期望電視業者加強投資製播本國兒童節目，及進行跨平台合作，以擴散製播效益。

NCC強調，除了在監理面協力扶植本國節目於主要時段的播出之外，也期盼相關部會及行政法人，持續透過輔導獎勵措施，如「匯聚台流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注我國電視事業自製節目資源，協力整合本國影視量能，展現台灣影視內容的無限可能。

更多太報報導

中天重返52台有望？ NCC代理主委：「幾乎不可能」

傳前總統陳水扁將主持鏡電視新節目！ NCC：已發函請電視台陳述意見

藍白聯手封殺NCC人事！4提名人遭否決 NCC：仍有431件審議案尚待委員會決議