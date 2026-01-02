NCC喊補發SIM卡未必要報案 電信業怒：NCC開窗口發遺失證明

電信補SIM新規引全台怒火！門市人員炸鍋：官員來開證明（示意圖:shutterstock/達志）

國家通訊傳播委員會（NCC）一聲令下，電信三雄即日起實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，遺失得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，引爆全民怒火。NCC稍早回應「沒有要求一定要去報案，證明不限於遺失證明」，但這話讓電信業第一線門市人員更怒，「所以閨密也可以開證明？還是要找村里長開？」NCC不要只會坐在辦公室裡擺爛，要就官員假日來加班，全台開窗口接受遺失申告開證明。

新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於民國114年12月30日實施，新規包括換補卡及換號服務，除原本要求的雙證件，門檻大幅提高，如果SIM卡壞掉要換卡，就必須出示舊卡才能換，補卡程序更麻煩，過去只需要到電信門市出示雙證件即可補卡，新制得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。

對於遺失SIM要先報案才能補卡，NCC稍早表示，相關指引其實是寫用戶申請更換SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC審核結果予以酌核，沒有要求一定要去報案，證明不限於遺失證明，NCC下午會找電信業者溝通。

不過此話一出，立刻掀起門市人員怒火，「證明不限於遺失證明？那請問誰開的證明才叫證明？」如果不是警方開出的遺失證明，毫無公信力的第三者開的證明，請問哪家電信門市敢收？收了以後若出問題，到最後又來怪第一線審核不嚴，有夠倒楣。

電信業者表示，NCC此次的打詐新制，根本就是「坐在辦公室裡空想」，把所有的訪詐成本轉移給基層員警跟第一線的門市人員，「別人的小孩死不完」，如果NCC真的要執行這項新制，請NCC的公務員假日加班、全台開窗口開證明，就知道這多荒謬。

