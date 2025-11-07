NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。
對此，行政院表示，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，政院高度遺憾。
關於NCC委員被提名人投票意向，雖然民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過國民黨團今天召開黨團大會後，決議對所有被提名人投下不同意票；民眾黨團今天也開記者會指出，將對四位被提名人一致決議投下不同意票。
行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。
立法院交通、教育及文化聯席委員會10月完成人事同意權案審查，NCC人事同意權案已排入7日院會議程。
立法院會今天宣讀完報告事項後，便接續進行同意權行使事項，議事人員開始於議場內布置完圈票處及票匭。立法院長韓國瑜裁示，NCC人事同意權案於上午10時26分開始投票，至11時26分截止投票後旋即開票。
今天共有110位立委領票，三位立委沒領票，分別是民進黨立委范雲、國民黨立委游灝、民眾黨立委林憶君。至於開票結果，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得50張同意票、60張不同意票，未跨過全體立委過半數的57張同意票門檻，四位被提名人沒人過關。
各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共有54席，民進黨51席、台灣民眾黨8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。
行政院發言人李慧芝透過媒體群組指出，行政院感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。
李慧芝說，NCC是法定獨立機關，行政院是根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議，高度遺憾立法院會未通過行政院所提國家通訊傳播委員會人事同意權一事。
她指出，NCC肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，包含有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，但去年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作。
李慧芝表示，立法院會今天全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。
NCC在去年8月前原本有七位委員，但其中四人於去年7月31日任期屆滿，因此NCC僅剩三位委員，分別是代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠。由於立法院今天行使NCC人事同意權均未通過，NCC仍維持三位委員現狀。
（責任主編：莊儱宇）
