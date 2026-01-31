（圖／本報系資料照）

立法院三讀修正《衛星廣播電視法》，面對中天新聞有望重回52台，NCC卻搶先宣示「未溯及既往，中天不適用」。然而，此次修法既然是以「行政爭訟程序終結前」為要件，自然涵蓋處分已作成、但仍在救濟中的案件，NCC若以「不溯及既往」一語否定，等於把條文最關鍵的設計當作不存在，這就是典型的「法治被人治取代」。

司法實務對新法適用既存法律關係，向來區分「真正溯及」與「不真正溯及」。真正溯及是「回頭改寫已完結的法律效果」；不真正溯及，則是新法接續一段尚在進行、效果持續的法律關係，重點在於信賴保護與比例衡量。

廣告 廣告

新修訂的《衛廣法》第19條，就是用來處理「爭訟進行期間」是否仍得營運的法律效果，與「回頭改判」是完全不同的概念。NCC卻把問題簡化成「沒有回溯條款＝一律不適用」，這種回應比較像是「修法的評價」，而非「法律不適用的理由」。

NCC若自認站得住腳，何不正面提出可受司法檢驗的要件解釋？

例如，條文寫的是「仍得依原執照」，NCC若認為個案已無「原執照」可依、或頻道配置涉及第三人信賴而須限縮適用，完全可以就法律要件、過渡秩序與救濟效果提出完整論證。若拒絕這樣做，就是在告訴國人：不管法律改不改，我都有最終詮釋權。

法治國不怕立法變動，而是行政機關把法律適用問題，用來替特定利益者服務。當立法者明定「爭訟未終結」的續行權利，NCC卻視而不見，選擇性執法比惡法本身更可怕，這會讓台灣走入德國二戰前威瑪時期「法律仍在、但被選擇性使用」的黑暗時刻。