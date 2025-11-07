NCC委員全數封殺 卓榮泰：遞出橄欖枝未獲善意，重新思考未來合作模式

行政院長卓榮泰立法院備詢。資料照片



行政院提名的NCC委員今(11/7)日遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰對此表示，今天我們看到完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是讓我們重新思考未來合作的模式，我想這個結果其實大家都不樂見」。

行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢，立委郭昱晴質詢時說，對於今日上午藍白聯手，全數封殺、杯葛已延宕多時的NCC人事同意權，對於這個結果院長有何感想?

廣告 廣告

卓榮泰回應說，行政院感到非常的遺憾，NCC通傳會是一個獨立機關，在這個專業學識跟實務經驗上，行政院在這個領域找了各方的人才，提名讓立法院來行使同意權，未來通傳會要促進媒體的自主，對於廣電衛星內容、人事制度各種的管理，都必須要他來從事，而且很重要的對內容的管理，還有對兒少安全，立法院也一直希望行政院儘速送出人選，可是送出來了卻連一個都沒有通過，難道他們是一無是處?難道所有投反對票的委員沒有一個人稍微動心嗎?結果是黨意凌駕一切。

卓榮泰指出，如果這樣的結果，讓我們看到只有在野黨提的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會想尋求的合作模式在什麼樣的信任基礎下來從事呢?未來中選會我們提出各方建議的人選，我們送出來了只有在野黨的會通過，行政院的被封殺，像今天這個樣子，哪會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險。

卓榮泰表示，今天我們看到完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，他非常非常的遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是讓我們重新思考未來合作的模式，我想這個結果其實大家都不樂見」。

更多太報報導

NCC人事藍白再封殺 民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

NCC人事再遭封殺 政院高度遺憾：影響民眾權益

藍白聯手封殺NCC人事！4提名人遭否決 NCC：仍有431件審議案尚待委員會決議