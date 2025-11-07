NCC委員全遭封殺 卓榮泰怒批藍白沒誠信

▲立法院7日行使NCC委員人事同意權投票，4名委員全遭封殺。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] NCC4名委員懸缺逾1年，委員會人數未過半，難以處理會務。行政院7月底提名新任4名委員，立法院今（7）日行使同意權，不過藍白立委對4人都投下不同意票，4人全遭封殺。行政院長卓榮泰對此表示遺憾，並稱他不只釋出橄欖枝，甚至半個橄欖園都遞出了，還是未獲得在野黨善意，這樣會讓政院重新考慮未來與在野黨的合作模式。

卓榮泰下午到立法院總質詢。他說，NCC是一個獨立機關，行政院找了各個領域人才，送到立法院，立法院也一直希望行政院盡速送出名單，但現在卻全數遭到封殺，難道這4名委員都一無是處嗎？難道所有投反對票的委員，沒有一個人稍微動心嗎？結果是黨議凌駕一切。

廣告 廣告

卓榮泰批，這樣的結果代表，只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會委員，執政黨還要在什麼樣的信任基礎與在野黨合作？如果又是照今天這樣被全員封殺，會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險。

卓榮泰批，在野黨完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾。不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是要讓我們重新思考未來合作的模式。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／藍白全數封殺！4名NCC委員人事案遭立法院否決

核二核三要重啟了？卓榮泰：尊重專業分析與科學根據再做最後決定

衛福部補充保費政策急轉彎喊卡！卓榮泰認：部會溝通「可以更好」