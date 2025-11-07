NCC委員全遭封殺！民眾黨：被提名人沒專業

▲NCC委員被提名人全封殺，行政院長卓榮泰批藍白沒誠信。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 國家傳播通訊委員會（NCC）4名委員懸缺逾1年，委員會人數未過半，難以處理會務。立院今（7）日行使同意權，不過藍白立委對4人都投下不同意票，4人全遭封殺。行政院長卓榮泰對此表示遺憾，並稱他不只釋出橄欖枝，甚至半個橄欖園都遞出了，還是未獲得在野黨善意。對此，民眾黨立院黨團怒轟4位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的具有政治性或爭議性。

民眾黨團指出，行政院從未徵詢在野黨意見。卓榮泰今年4月備詢時，還聲稱徵詢碰壁，才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院；結果上個月，立法院審查名單時，被提名人才一一坦承，他們最早在去年11月、最晚在今年5月就已經答應行政院會出任。卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。

民眾黨指出，4位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的具有政治性或爭議性；有人在詢答過程中，不敢保證自己能夠做到超然獨立，因為他們連擔任電視新聞台媒體自律委員會，都無法要求自家電視台遵守媒體倫理與自律，奢談擔任NCC委員。

民眾黨團表示，卓榮泰卻惱羞成怒，說自己已經「遞出半個橄欖園」、未來要考慮停止合作模式，真是笑掉人大牙，事實是總統賴清德與卓榮泰上任以來，僅在中選會委員名單難產時才來「諮詢」民眾黨團，連三讀通過的法律都拒不執行；民眾黨團不計前嫌，以公開向社會各界徵詢的方式為國舉才，只希望中選會不要再像NCC一樣，被怠惰無能的行政院弄到癱瘓。

民眾黨團怒轟Ｍ卓榮泰不只行政怠惰，提名時程更充滿政治算計，想把NCC當作幫大罷免加溫的柴火，如今還想用見笑轉生氣的方式甩鍋在野黨；可惜人民早已看透卓榮泰「說謊比呼吸還自然」的真面目，對無恥又無能的政客，真的只有滿滿的唾棄。

