NCC委員再遭封殺！賴士葆：一年過去有沒有這組織都無所謂 可廢掉了

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院昨（7）日針對NCC 4位委員人事同意權案進行投票，在藍、白反對下，最終4人全遭封殺，行政院長卓榮泰昨天下午稱，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，他把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒有得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。國民黨立委賴士葆今天表示，這次提名委員，完全失去中立專業的意義，一年過去有沒有這個組織都無所謂，NCC可以廢掉了。

賴士葆。（圖／資料照）

卓榮泰昨天說，這樣的結果讓他們看到，只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會在他們想尋求的合作模式，該在什麼樣的信任基礎下來從事？這讓他看到完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，他非常的遺憾。卓榮泰強調，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，他把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應，「這要讓我們重新思考未來合作的模式」。

但國民黨立委賴士葆今天則說，NCC提名全數未過已經停擺一年，之前說沒有委員就沒iPhone可買也是騙民眾，這次提名委員不是專業不足，就是政治立場明顯，完全失去中立專業的意義，一年過去有沒有這個組織都無所謂的NCC，不如將業務歸回各單位，NCC可以廢掉了。



