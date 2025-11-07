NCC委員4人選全遭藍白封殺 會內剩3委員續停擺

民進黨立委在議場內高喊口號，還拿著滷肉飯，豬肉禁宰7日解封，綠委呼籲民眾多支持豬農，不過立法院緊接著就進行NCC人事同意權投票。

朝野立委排隊投票，行政院提名成大資工系教授蔣榮先、東吳大學法學院教授程明修、政大廣電系教授黃葳威，跟世新大學傳管系助理教授羅慧雯為NCC委員，由蔣榮先、程明修出任正副主委。

由於NCC現在只剩下3名委員，民進黨團表態全數支持。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「我們黨團已經決議就是一致支持，NCC獨立機關因為在野黨的杯葛造成延宕多時，我們希望接續下來能夠讓NCC順利恢復運作。」

廣告 廣告

不過在野的藍白黨團卻都表態封殺，國民黨團還向執政黨喊話，應該要比照中選會委員人選，邀請在野黨推薦。

立法院國民黨團書記長羅智強認為，「也可以來請在野黨來推薦人選，來去找出最適合、最專業、最獨立的人選，我覺得這才是一個正本之道。」

立法院民眾黨團總召黃國昌說：「這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，又不懂電信、又不懂傳播。」

在藍白聯手人數優勢下，投票結果4人全部封殺。原先民間團體期待這次人事案只需要通過1名，NCC就可以開會做成決議，恐怕希望落空。