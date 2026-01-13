NCC市調 friDay影音聯四年本土OTT付費訂閱第一

(記者謝政儒綜合報導)根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的《114年通訊傳播市場報告》，遠傳friDay影音再度蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，已連續四年穩居領先地位，市場根基扎實。同時，根據台灣網路輿情分析工具權威《OpView社群口碑資料庫》2025年的大數據資料顯示，遠傳friDay影音在本土OTT品牌聲量排名中奪冠，在付費訂閱與網路聲量皆深獲大眾認同與喜愛。



NCC的報告指出，高達67.4%的付費訂閱者僅訂閱一個平台服務，訂閱兩個平台服務者僅20.2%，反映市場以單一平台深度使用為主流。OTT平台整體付費訂閱排名以Netflix居首，而遠傳friDay影音則為本土OTT平台之冠，展現強勁競爭力。遠傳friDay影音深獲用戶青睞，除了歸功於精準採購與深耕內容策略，包含鎖定韓劇、韓綜與日劇題材，打造獨家強檔；另一方面可歸功於結合會員新制與紅利活動，提升用戶體驗與續訂意願。此外，平台導入AI智慧推薦與互動優化，讓觀影選擇更精準，滿意度持續攀升，穩固本土OTT領導地位。



遠傳friDay影音的影響力同樣展現在網路社群，根據《OpView社群口碑資料庫》2025年數據顯示，遠傳friDay影音榮登本土OTT品牌網路聲量第一，憑藉深獲用戶喜愛的影片內容與話題，結合用心規劃的社群互動，成功強力擴散。加上2025年適逢遠傳friDay影音的10週年生日大慶，李鍾碩、文佳煐、鄭敬淏、金世正、姜泰伍、玉澤演、徐玄、鄭恩地、岩田剛典、Ling & Orm、曾菀婷、林心如、庾澄慶等多位韓、日、泰、台明星特別錄製祝賀影片，配合免費用戶專區的內容規劃，在社群擴散過程中發揮加乘效應，吸引更多目標族群進入平台觀看內容，創造內容、用戶、平台與廣告主共贏。



為滿足觀眾多元需求，以韓劇與韓綜著稱的遠傳friDay影音，也大舉投入日劇經營，1月檔期推出多部強檔日劇與電影，主角包含松嶋菜菜子、福山雅治、松山研一、橋本環奈、松田龍平、綾野剛等超強卡司，喜愛日劇與日影的用戶大飽眼福。