NCC廣電換照機制遭質疑標準模糊 邱若華喊話：現在開始改革

照片來源：邱若華臉書截圖自立院直播

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院交通委員會審查《衛星廣播電視法》修正案，跨黨派立法委員提出多個版本。立委邱若華指出，這凸顯了大家共同的焦慮，「台灣的廣電換照制度，已經到了不得不修的地步」。

邱若華在立院質詢中，指出換照標準長期不透明。她回顧，即使是前NCC委員也公開坦承，相關審查標準模糊、缺乏一致性，實際上是NCC說了算，營運計畫、執行情形這些主觀字眼，讓換照像是一個「緊箍咒」，使得媒體必須揣摩主管機關的意志，業者無所適從。

廣告 廣告

邱若華提到，NCC雖然強調換照有諮詢會議、有聽證、有多元意見，但事實上，業者最大的不安就是不知道下次換照會不會被主觀認定淘汰。

邱若華進一步表示，更嚴重的是媒體真正的控制者不是股權，而是金流，有學界痛批政府龐大的宣導標案形成「尋租型正當化」，黨政軍一股都不能持有，但政府靠標案灌注媒體，卻欠缺透明揭露、更沒有實質監管。她表示，當民眾要求NCC說明每年政府標案流向哪些媒體時，只聽到各種法律條文，但沒有清楚答案。

因此，邱若華向NCC提出2個訴求，第一是換照制度必須改革，要建立客觀、量化、不看顏色的標準；再者是媒體金流要透明，不透明就會變成政府的合法政治收買。

「改革，現在就要開始。」邱若華表示，NCC不能再用「依法行政」來逃避問題，制度若有缺陷，就該主動提出版本，而不是等到NCC委員不足、無法開會當理由一拖再拖。她強調，台灣的媒體環境，不能繼續被不透明的換照機制，與不揭露的金流綁架。

照片來源：邱若華臉書截圖自立院直播

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

邱臣遠率團赴日深化交流 與小野泰輔簽署新竹八代市2026友好計畫

尋求兩岸和平方程式 丁守中組和平同盟、關中蘇起促對話

【文章轉載請註明出處】