NCC彙整實務案例 發布MSP網路內容治理模式運作參考

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（中央社記者趙敏雅台北10日電）NCC今天發布「多方利害關係人夥伴關係（MSP）網路內容治理模式運作參考」，彙整國際網路治理經驗及國內相關實務案例，說明多方利害關係人參與網路治理的理念、原則與運作方式，作為政府機關、網路業者、公民社會與學術界交流與合作參考資料。

國家通訊傳播委員會（NCC）透過新聞稿表示，鑒於網際網路傳播治理相關爭議，往往需要尋求各界共識才能妥善解決，因此發布多方利害關係人夥伴關係（MSP）網路內容治理模式運作參考。

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NCC說明，這次發布的運作參考，整理國內外網路治理論壇與相關研究所提出的多方利害關係人參與原則，包括共融、平衡、當責、有意義參與、由下而上的程序、共識決以及持續多方參與等核心精神，作為多方對話與協作的參考方向。

NCC指出，運作參考也整理多方利害關係人模式可能的基本流程與運作元素，如議題分析、成立秘書團隊、利害關係人定位、規劃會議或活動，以及形成方案與建議等步驟，並介紹iWIN網路內容防護機構等案例，作為多方利害關係人合作運作的實務參考。

NCC強調，此文件並非法律規範或行政程序法所定的法定程序，而是提供各界理解多方利害關係人模式理念與實務運作方式的參考資料，各機關在處理網路內容相關議題時，仍須依據既有法規及各自權責辦理。

NCC表示，為進一步豐富運作參考的內容，相關部會、平台業者、民間團體及專家學者等，針對網際網路內容的治理，如有實際參與或運作案例，歡迎提供彙整。（編輯：林克倫）1150610