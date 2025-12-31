NCC恐完全停擺！僅剩3委員任期將屆滿 待審案累積489件

即時中心／徐子為報導



國家通訊傳播委員會（NCC）表示，現任3名委員不足議決門檻，僅能召開諮議會議，無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策，也導致民眾申訴的節目內容申訴案無法處理。NCC主秘黃文哲今（31）天表示，過去1年多來，待審議案件有489件，3位委員將於明（2026）年7月31日任期屆滿，若屆時無委員，NCC將完全停擺。





NCC今天舉行委員諮議會議後記者會，黃文哲表示，希望明年能盡快有委員產生，讓委員會順利舉行；NCC原有7位委員，現在僅剩代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠。



行政院於7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委，於今年11月7月被立法院會藍白黨團聯手投票否決。



NCC統計，自2024年12月1日起，NCC僅剩下3位委員，所有案件總計1萬7787件，決行案件為1萬7298件，有489件留待委員會議審議，包含法規修訂、廣播事業申換照、有線廣播電視營運計畫變更、節目內容核處等。



黃文哲強調，NCC已盡量不讓外在因素影響民眾權益，「在不涉及修法的前提下，想辦法把能做的事都先做」，部分業務透過諮詢會議方式處理，盡量將損害、業務停擺程度降到最低，不過，3位委員於明年7月31日任期屆滿，若屆時仍無委員獲立院任命，NCC將完全停擺。



另外，由於已有多家廣電媒體執照屆期，外界關注後續如何處理議決。對此，黃文哲表示，會先告訴頻道業者執照初審結果，同時，NCC也發函告知有線電視系統等業者，建議平台基於公共利益與視聽眾權益繼續播出。





