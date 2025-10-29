NCC應承認錯誤
NCC與中天新聞的官司，打到如今「26連敗」成為社會熱議。即使依NCC自己公布的版本，也承認有7件敗訴確定，約3成比例。代理主委陳崇樹還說，若不持續上訴「恐遭監察院糾正」，每次訴訟平均要花12萬元納稅錢。這樣的理由，恐怕難以讓人民信服。
上訴當然是行政機關的司法救濟權利，但權利的行使必須有節制、有理由，而不是濫用。法院若已明確指出處分違法或裁量不當，主管機關理應檢討、改正，而非逢案必上訴、打輸不認錯。所謂「怕被糾正」就繼續上訴，聽起來更像是政治反射，而非依法行政。若明知勝算渺茫仍硬拗上訴，不僅浪費司法資源，更讓納稅人的血汗錢被用來維護機關的面子，也損耗社會信任，顯露出一種「輸不起」的官僚傲慢。
更何況，NCC本該是「獨立機關」，職責在於維護媒體多元與公平競爭，卻長期讓社會質疑立場偏頗，給人「對綠友友寬、對異己嚴」的印象。連法院都多次判決不利，顯示其裁罰標準與程序有待深刻檢討與調整。若一個標榜獨立的機關，動輒與媒體對簿公堂，卻屢屢敗訴，這不只是單純的行政瑕疵，更是制度與治理文化的警訊。獨立機關若失去專業中立的準繩，讓裁量隨顏色起舞，敗訴再多也只是理所當然。
更關鍵的是，NCC新任委員的人事案此刻正在立法院審查。委員提名若不具公正中立的形象，在野黨自然難以埋單。若主管機關一面打不贏官司、一面仍堅持上訴，外界怎能相信這樣的NCC能真正「獨立行事」？難怪藍營放話「一個都不過」，這不只是政治表態，更是對NCC長年偏頗與不透明文化的反彈。
立法院拒絕通過人事案，不是為反對而反對，而是憲政制度下正當的監督。民眾要的是一個依法行政、不濫權、不偏頗的通訊傳播機關，而不是只聽行政院指令、政治意向掛帥的「附屬單位」。如果NCC連官司敗訴都不願檢討，只會編預算繼續上訴、繼續花錢，那就等於告訴社會：「輸了沒關係，納稅人埋單」。
行政機關要勇於承擔錯誤，不能讓上訴淪為「例行動作」，更不該成為政治表態。真正的專業，在於尊重法院、修正制度，而非固守權威、死撐面子。若連基本的自省能力都欠缺，NCC再強調「獨立法定地位」也只是空殼。
人民要的，是公正中立的媒體環境與誠實負責的公權力，不是行政機關的意氣用事。NCC該做的，不是再打一場「原地繞圈」的官司，而是停下腳步，誠實面對錯誤。唯有如此，才能恢復社會對獨立機關的信任，讓「公正中立」不再只是口號，而能真正落實在制度裡。（作者為立法院法制局前局長）
其他人也在看
台電支撐AI用電 經部掛保證
AI浪潮帶動全球算力與資料中心需求暴增，台灣電網能否支撐高耗能的AI產業，經濟部部長龔明鑫29日指出，台電已將2032年整體用電量，含算入公部門、民間所需用電，前提為天然氣發電廠如期且如質，用電將沒有問題。工商時報 ・ 1 天前
花蓮議員鍾素政稱座談會「走形式」？ 張峻反嗆：變相承認在過水
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 花蓮縣光復鄉日前舉辦馬太鞍堰塞湖重建條例座談會，花蓮議長張峻因氣不過被擋在門外，率領災民進入座談會踹桌抗議；花蓮議員鍾素政則發文稱「這只是要通過立法前的形式會議，內容只是走形式」。對此，張峻回應，「你不是災民，你當然可以不激動，但我們大家都是真心看待每一場會議」，若只是走個形式，不就變相承認在過水、作秀、演形式？災民...匯流新聞網 ・ 16 小時前
光復青年立院怒吼 花蓮重建條例31號三讀
立法院今天針對花蓮光復鄉重建條例進行協商，只是光復鄉部落青年北上集結立院，抗議法案沒有和他們好好溝通，更反對「劃設特定區域」，拿著大聲公繞行立院一圈，要喊給裡面協商的立委聽，不過對此國民黨團確定刪除劃設特定區域，朝野也有共識，31號院會就會三讀通過重建條例。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
軍公教將設待遇諮詢委員會 人事總處：基層代表比例達兩成
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今（29）日在立法院透露，軍公教待遇調整法制化後，將設立「軍公教員工待遇諮詢委員會」，其中基層代表比例預計達兩成，以增加基層聲音。中天新聞網 ・ 1 天前
美濃大峽谷案最新進度！柯志恩「罪證確鑿」怒告民進黨誹謗
高雄美濃大峽谷引發關注，國民黨立委柯志恩近日因民進黨的指控而提起誹謗訴訟，但因告訴對象不明確，高雄地檢署30日請她到案補充說明。柯志恩受訪強調，自己與涉案地主石麗君並無私人往來，卻被錯誤地指控為其特助，並被指控參與政治操作。柯志恩表示，這一指控是對她名譽的嚴重損害，一定會向民進黨負責臉書發文者提告「造謠抹黑要負責，我會追到底」。中天新聞網 ・ 11 小時前
立院初審職安法 負責人職場霸凌最重罰100萬
（中央社記者郭建伸台北30日電）立法院衛環委員會今天初審通過職安法修正草案，明定職場霸凌定義、防治措施，以及雇主接獲申訴後採取措施；雇主接獲申訴後必須通報，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處新台幣100萬元罰鍰。中央社 ・ 10 小時前
噪音改裝車大掃蕩！龍井聯合稽查一晚開出11張罰單
改裝車輛噪音惹民怨，台中市烏日警分局28日晚間結合交通部公路局台中區監理所及中市環保局於龍井區實施聯合稽查，29日公布成果，共攔查到3輛疑似改裝汽機車，分別有違反《噪音管制法》、《空氣汙染防制法》，另還有機車改裝排氣管未依規定申報7件、變更原有燈光規格1件，累積共告發2萬5200元，並召回檢驗違規車輛。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 9 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前