NCC與中天新聞的官司，打到如今「26連敗」成為社會熱議。即使依NCC自己公布的版本，也承認有7件敗訴確定，約3成比例。代理主委陳崇樹還說，若不持續上訴「恐遭監察院糾正」，每次訴訟平均要花12萬元納稅錢。這樣的理由，恐怕難以讓人民信服。

上訴當然是行政機關的司法救濟權利，但權利的行使必須有節制、有理由，而不是濫用。法院若已明確指出處分違法或裁量不當，主管機關理應檢討、改正，而非逢案必上訴、打輸不認錯。所謂「怕被糾正」就繼續上訴，聽起來更像是政治反射，而非依法行政。若明知勝算渺茫仍硬拗上訴，不僅浪費司法資源，更讓納稅人的血汗錢被用來維護機關的面子，也損耗社會信任，顯露出一種「輸不起」的官僚傲慢。

更何況，NCC本該是「獨立機關」，職責在於維護媒體多元與公平競爭，卻長期讓社會質疑立場偏頗，給人「對綠友友寬、對異己嚴」的印象。連法院都多次判決不利，顯示其裁罰標準與程序有待深刻檢討與調整。若一個標榜獨立的機關，動輒與媒體對簿公堂，卻屢屢敗訴，這不只是單純的行政瑕疵，更是制度與治理文化的警訊。獨立機關若失去專業中立的準繩，讓裁量隨顏色起舞，敗訴再多也只是理所當然。

更關鍵的是，NCC新任委員的人事案此刻正在立法院審查。委員提名若不具公正中立的形象，在野黨自然難以埋單。若主管機關一面打不贏官司、一面仍堅持上訴，外界怎能相信這樣的NCC能真正「獨立行事」？難怪藍營放話「一個都不過」，這不只是政治表態，更是對NCC長年偏頗與不透明文化的反彈。

立法院拒絕通過人事案，不是為反對而反對，而是憲政制度下正當的監督。民眾要的是一個依法行政、不濫權、不偏頗的通訊傳播機關，而不是只聽行政院指令、政治意向掛帥的「附屬單位」。如果NCC連官司敗訴都不願檢討，只會編預算繼續上訴、繼續花錢，那就等於告訴社會：「輸了沒關係，納稅人埋單」。

行政機關要勇於承擔錯誤，不能讓上訴淪為「例行動作」，更不該成為政治表態。真正的專業，在於尊重法院、修正制度，而非固守權威、死撐面子。若連基本的自省能力都欠缺，NCC再強調「獨立法定地位」也只是空殼。

人民要的，是公正中立的媒體環境與誠實負責的公權力，不是行政機關的意氣用事。NCC該做的，不是再打一場「原地繞圈」的官司，而是停下腳步，誠實面對錯誤。唯有如此，才能恢復社會對獨立機關的信任，讓「公正中立」不再只是口號，而能真正落實在制度裡。（作者為立法院法制局前局長）