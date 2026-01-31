NCC指中天案不適用新版《衛廣法》 藍委鄭正鈐批：刻意迴避「從新從優」適用原則

《衛廣法》三讀通過，NCC指條文「已無回溯條款」，中天案不適用。李政龍攝



立法院昨（1/30）三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，國家傳播通訊委員會（NCC）表示，此次通過的條文已無回溯條款，意即中天案在新條款中並不適用。國民黨立委鄭正鈐痛批，該說法是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。

《衛廣法》新版條文規定，執照遭駁回的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。外界多半解讀，這是在替中天新聞重返52頻道鋪路，但NCC表示，此次通過的條文「已無回溯條款」，中天案不適用。

鄭正鈐指出，根據《中央法規標準法》第18條規定的「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則適用新法；若舊法更有利且新法未禁止，仍應從優保障當事人。

鄭正鈐表示，中天新聞台換照案目前正處於「高等行政法院更審中」，救濟程序尚未終結。只要案件仍在司法審理中，就是法律意義下的「現在進行式」。他認為，「NCC若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障，這不是依法行政，而是政治性處分。」

鄭正鈐痛批，過去NCC最令人詬病之處，在於濫用行政強制力，在司法最終判決前即粗暴拔照、關台。這種「先處決、後審判」的惡劣作法，導致即便媒體日後勝訴，頻位與權益也早已遭到不可逆的損害。

鄭正鈐強調，此次修法第19條的核心精神，就是為了確保「救濟實質化」。明定行政爭訟終結前，業者得依原執照繼續營運，正是要防止行政機關利用「行政拖延」達成「實質封殺」的操作空間。

針對NCC質疑「沒執照如何營運」，鄭正鈐認為，這完全是倒果為因。立法院三讀通過的法律，本身就是最明確的制度授權。當法律明定訴訟期間媒體得繼續經營時，NCC的職責是依法發給臨時執照，而不是反過來以技術性理由，否定法律效力。

至於「頻道位置難回復」的說法，鄭正鈐批評，這更是選擇性無能。NCC過去可以一紙公文讓中天52台消失，如今法律明定主管機關負有回復義務，卻又推諉卸責？不能只會關台，不會負責。行政機關的任務是「執行法律」，而不是「編造理由拒絕法律」。

