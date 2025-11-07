NCC提名人選全數被封殺 行政院：高度遺憾

立法院會今天否決4名政院提出的NCC委員人選，行政院發言人李慧芝表示，行政院對此表達高度遺憾。（圖：行政院提供）

立法院院會今天（7日）行使「國家通訊傳播委員會」（NCC）人事同意權，行政院提出的4名人選全數遭到封殺，行政院發言人李慧芝表示，行政院對此表達高度遺憾。

李慧芝指出，「通傳會」是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷、以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝指出，「通傳會」肩負促進通訊傳播健全發展、維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道的申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由「通傳會」召開會議來執行。

但是去年立院兩度修改「通傳會組織法」後，目前的委員人數無法正常運作，而立法院今天又全數否決行政院所提名的人選，勢必將導致「通傳會」在未來一段時間內，還是無法正常執行職務，進而影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。（張柏仲報導）