NCC提名全遭否決 政院：高度遺憾影響民眾權益

（中央社記者賴于榛台北7日電）立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，由於藍白均投下不同意票，4位被提名人全數遭到否決。行政院表示，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，政院高度遺憾。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。立法院會今天進行NCC人事同意權案記名投票，4位人選都遭否決。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組指出，行政院感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝說，NCC是法定獨立機關，行政院是根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議，高度遺憾立法院會未通過行政院所提國家通訊傳播委員會人事同意權一事。

李慧芝指出，NCC肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，包含有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，但去年立法院2次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作。

她表示，立法院會今天全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。（編輯：謝佳珍）1141107