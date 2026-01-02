NCC換補SIM卡措施挨轟「喊業者搞烏龍」 Cheap：完全與現實脫節

國家通訊傳播委員會（NCC）打詐搞到民眾發怒，近日要求電信三雄即日起實施超嚴格換補SIM卡措施，有業者辦理相關業務時稱，遺失得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，引發民眾不滿。不過NCC主秘黃文哲今（2）日回應，是業者搞烏龍，強調規定是民眾若申請補發SIM卡，須說明並提供證明文件，但業者簡化成報案單。對此，網紅Cheap直言，「完全與現實脫節」。

Cheap在臉書粉專發文稱，NCC為了打詐，把換卡的門檻變得超級高，補辦要報案、要回原本門市、要舊卡，立意是好的，但完全與現實脫節，「首先，手機遺失大多SIM卡跟著丟，哪來的舊卡？再來，警察的工作是抓壞人，現在卻要幫NCC當補卡審核員，嫌警察不夠忙是不是？基層員警光處理這些雜事就飽了」。

他接著表示，NCC又說「哪有規定一定要報案啊？證明不限於遺失證明欸，電信業者必須審核」，等於是把責任全推給門市，人家工作人員又沒公權力，是要審核什麼？

「如果不限於警方證明，那什麼算證明？里長簽名？手寫切結書？發誓可以嗎？」Cheap質疑，難道民眾要在電信業者櫃台說，「我發誓SIM卡真的不見了！如果我是騙子，就讓我訊號永遠只有一格」，然後簽名蓋章，一臉誠懇地遞給門市人員，用這種方法證明嗎？

Cheap最後長嘆，「NCC真的吃飽沒事幹，整天擾民，去年想收750元的藍牙審查費，也沒真的審查，把所有網購族當成潛在的走私犯」。

