NCC新人事11月7日立院拚闖關 劉書彬：各有隱憂會嚴審

國家通訊傳播委員會理應獨立超然由委員行使職權，實際操作卻往往被在野黨詬病政治力斧鑿太深。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨立委劉書彬今（31）日表示，行政院刻意拖延國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名時程，搞得NCC委員長期懸缺沒補滿，如今提的4名被提名人各自有不適任的問題，加上提名過程更是政治斧鑿痕跡斑斑，簡直自損獨立機關的監管形象，毫無公開透明可言，將嚴格把關。

NCC委員懸缺未補滿已久，行政院在7月底公布了新提名的4位委員名單，並進一步指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先為主委，另東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任副主委，還有政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯分別擔任委員。

民眾黨立委劉書彬（圖）提出對4名新任NCC委員候選人的不同隱憂。（圖／劉耿豪攝）

劉書彬逐一就獲提名委員適任性表達看法。首先她認為，蔣榮先長期以學術與公部門研究為主，專長在人工智慧 (AI) 與生醫資訊的跨領域整合應用，其實是「數發部長」級優秀人才，如今卻被行政院提名為NCC主委，就怕他缺乏廣電及通訊監理的實務經驗，很可能變成「吉祥物」一味屈從上意或被下頭的人晃點。

劉書彬續指，程明修在「行政法」領域與《國家賠償法》研究學門享有清譽，但根本缺乏直接參與媒體產業，也擔心陷入蔣榮先窘境；反觀黃葳威以及羅慧雯則與部分媒體有著千絲萬縷的關係，監理公信力恐怕將打上問號。

國家通訊傳播委員會委員須由行政院長提名，經立法院同意後任命之。（圖／黃耀徵攝）

劉書彬也預告，立法院今天經朝野協商後，已決議在11月7日進行這項人事同意權案記名投票表決，未來幾天仍將秉持專業審查與嚴格把關，目前對候選人還有些疑義，尚未決定同意與否，但仍呼籲行政院未來提名時應該進行審慎評估，不要自損NCC作為獨立機關的使命。

