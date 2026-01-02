NCC新制惹怒1／遺失SIM卡得先報案 NCC挨轟急找電信三雄聊聊

民眾現在若不慎遺失SIM卡，得先去派出所完成報案拿到三聯單才能到電信門市申請新SIM卡。

2026年初始，國家通訊傳播委員會（NCC）祭出的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」就惹議，今（2）日傳出，倘若消費者若遺失SIM卡，恐得先至派出所報案取得三聯單，再以此三聯單證明才能補卡。而今日一早，本刊也走訪電信三雄的直營門市，獲得的答案也的確如此。而引發眾怒的NCC也忙著解釋，表示證明方式不是只有到警局報案一途，也火速找中華電、台灣大與遠傳於今日下午就到NCC討論。

雖說新年度新氣象，不過NCC這次可是一開年就惹議，「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」於2025年9月26日公布，不過電信業開始真正落實推廣則是從2025年12月30日開始，因此，這幾天陸續有民眾開始討論在NCC新指引下，演變出的離奇狀況，甚至被網友形容為「擾民又擾警」。

指引中要求「用戶申請更換SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供『證明資料』」也就成為現在消費者得去派出所或是警局開立報案證明的原因。

打開這份一共11頁的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，開宗名義就打著NCC為配合「堵詐」遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，要求電信業者協助落實KYC（Know Your Customer，了解你的客戶）。

NCC希望電信業者協助防詐，有其立意，不過在真正落實的時候，卻出現一堆問題，也讓配合的電信業前線人員頭很痛。

所謂的「證明資料」到底是啥？NCC在指引中寫的模糊，業者又不敢各自解讀，才訂定出「報案證明」讓前線人員有所依據，畢竟多數會遺失SIM卡的狀況會是手機連同SIM卡一起丟失，才會演變成為警局報案遺失來作為證明，但若是在國外遺失手機又要如何處理呢？

早上本刊實地走訪多家電信門市，無論是中華電、台灣大或是遠傳門市，面對本刊詢問遺失SIM卡應如何處理，服務人員都口徑一致請消費者先至警局報案，領取資料後再前至電信門市申辦。

電信業者握有客戶個資，本來也就受到比較高的要求與期許，不過從該份指引中提及「為落實KYC，電信事業應設置獨立於業務部及通路部門外之查核部門，並自行訂定定期及不定期查核抽測計畫，至少每月辦理抽測，尤其針對高風險用戶應加強查核。」這個要求水準可就堪比金管會要求金融業者的手段。

