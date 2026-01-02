NCC新制惹怒2／分手想換新手機號碼重新開始？ NCC：抱歉，請出示證明！

為配合NCC「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，電信三雄跟進要求客戶換號、遺失補發SIM卡都得有證明。

為了配合打詐，國家通訊傳播委員會（NCC）端出的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，不僅要求SIM卡遺失補辦得有「證明資料」，得至警局領取證明，甚至於新年度想要換號碼也得提供「證明資料」，這下讓不少消費者感到傻眼！

攤開「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，洋洋灑灑一共11頁，寫了一串又一串，但很多關鍵用字卻沒有定義。

部分消費者曾因遭遇騷擾或是分手等人生變化而決定更換手機號碼，但現在，更換號碼還得先提出「證明資料」。

起因於NCC的指引內容指出，「用戶申請更換行動通信之用戶號碼時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC（Know Your Customer，了解你的客戶）審核結果予以酌核。」

雖說，審核權在電信業者手中，但到底要看什麼樣的「證明資料」才算數？這一點讓前線的電信業者也想當頭痛，若沒有統一資訊也沒有明確定義，恐也難讓全台灣窗口了解並落實。

據本刊今（2）日一早走訪中華電、台灣大、遠傳電信門市所知，如果現在手中門號在LINE平台已被他人登記使用，目前門號擁有者無法再登記，就符合可以換號的原因，但也就需要在電信門市現場給門市人員確認手機畫面，但如果因為「騷擾」而想換號，那又要怎麼證明呢？或者因為分手等人生變化因素想換號，也會遭遇困難而無法順利換號。

NCC這番打詐操作，打詐效果如何還尚未可知，但對電信門市人員與正常消費者來說，已經先成為新年嚇禮。

