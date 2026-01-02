NCC新規SIM卡補發要先報案？王鴻薇轟：打詐無力又擾民

NCC新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》規定，民眾若SIM卡遺失，須先至派出所報案取得遺失證明方能補卡，輿論譁然，NCC則澄清，未要求民眾必須報案。國民黨立委王鴻薇痛批，顯然去年的「750之亂」NCC還沒記取教訓，打詐無力又推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。

王鴻薇。（圖／中天新聞）

「NCC新年就送大禮包！」王鴻薇今天表示，新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，新規包括換補卡及換號服務，以後 SIM卡壞掉要換卡，就必須出示舊卡才能換，若買了新手機，要把 eSIM卡轉移到新手機上，須出示購買通知，如果獲贈或抽獎取得，也要有贈與證明。

NCC回應，新制並未要求民眾必須報案。 （資料照）

王鴻薇指出，遺失SIM卡，過去只需要到電信門市出示雙證件即可補卡，新制得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，未來都無法直接補卡，都要先去派出所報案。媒體也報導「有客人現場發飆，大罵第一線服務人員刁難」，也有電信業者透露，新規正式上路前，已經多次提醒NCC不要「硬幹」，因這些規定明顯不符運作實務，擾民至極，必定引發反彈，更會加重基層員警業務量。

電信公司。（示意圖／中華電信）

王鴻薇直呼，政府打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民，尤其標準更是世界各國罕見，上路兩天已經罵聲不斷，尤其民眾手機不見、壞掉，急著買新手機應急，或補發新SIM卡，現在都不能做，影響工作及日常生活。NCC已經不是第一次觸犯眾怒，顯然去年「750之亂」還沒記取教訓，自己打詐無力，推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。

