NCC查電視台本國自製節目比重！僅華藝影劇台未達標

國家通訊傳播委員會（NCC）查核無線及境內衛星電視頻道113年本國節目播出情形，結果僅「華藝影劇台」頻道因本國製新播節目時數未達規定，其餘均符合法規規定。

NCC公布 「華藝影劇台」本國製新播節目時數未達規定（資料照片）

NCC表示，根據「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」規定，無線電視頻道於主要時段播出之本國自製戲劇節目不得少於同類型節目50%，本國自製新播比例不得少於40%。而本次查核頻道中，「華藝影劇台」本國製新播節目時數不足，經NCC請業者意見陳述，回應係因對於法規認知有所落差，未來將加強員工教育訓練。

NCC說明，觀察113年無線電視頻道，華視、民視、公視等無線電視主頻主要時段播出本國自製戲劇節目達100%，台視則有95.6%，另外觀察113年衛星廣播電視頻道播出本國自製兒童節目之播送時數有微幅上升，而新播時數有下降情形，為保障兒童視聽眾之收視權益，期望電視業者加強投資製播本國兒童節目，及進行跨平台合作，以擴散製播效益。

NCC強調，除了在監理面協力扶植本國節目於主要時段的播出之外，也期盼相關部會及行政法人，持續透過輔導獎勵措施，如「匯聚臺流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注我國電視事業自製節目資源，協力整合本國影視量能，展現台灣影視內容的無限可能。

