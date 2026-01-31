NCC無視立法意旨 中天必須復台

（圖／本報系資料照）

新聞自由不是行政官的恩賜，而是憲法保障的基本權。

立法院三讀修正《衛星廣播電視法》第19條，明定衛星廣播電視事業於換照遭駁回後，若已提起行政爭訟，在程序終結前仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。這項修法不是為了個案，而是針對長年行政機關可在司法未定前，單方面剝奪媒體播出權的制度性濫權。

立法者明確意圖透過程序保障，確保新聞自由的最低門檻，修法核心並非為救中天，而是以中天遭行政霸凌為示例，建立對所有媒體在行政爭訟期間的最低新聞自由保障，防止未來任何媒體再次面臨同樣命運。

廣告 廣告

然而，NCC對外宣稱中天新聞台不適用第19條，理由僅是條文未明定溯及既往，且換照處分作成於109年。此種表面上「遵守不溯及既往」的說法，實際上是對立法意旨的刻意誤解。第19條並未回溯評價中天過去行為之合法性，而僅規範行政爭訟尚未終結期間之權利狀態，依釋字第525號等解釋，若新法適用於「尚未確定的法律關係」（即跨越新舊法且持續中的事實），屬於「不真正溯及既往」。此種情況是指新法規範修正前已發生，但新法施行後仍繼續進行的法律關係，原則上許可，因未違反法律安定性原則，而NCC以此一語封殺適用，顯然是法理誤用，暴露行政解釋凌駕立法意旨的危險傾向。

中天自提行政訴訟迄今仍未終局確定，其法律關係明顯仍屬進行中。第19條的功能，就是在司法救濟未完前，防止行政機關以換照處分對媒體施行終局性封殺。行政法與大法官解釋一再確認，新法得適用於尚未終結的法律關係，尤其在涉及憲法保障的基本權益時，行政機關無權以形式化理由否定適用。NCC將適用範圍限縮於「新案件」，等於將立法者刻意保留的權利保全空間消解，更可說是行政權對中天個案的封殺。

更令人震驚的是，NCC竟以「沒有執照如何營業」作為拒絕適用新法的理由，完全暴露其對新聞自由概念的根本誤解。第19條設計初衷，是因新聞播出權屬高度即時、不可回復的基本權。行政機關若仍用舊有監理邏輯否定新法，等同將新聞媒體存亡交由官員意志裁量，不僅扭曲立法意旨，更有可能觸及行政濫權。

從制度設計角度，第19條程序保障是對行政權力的必要憲政約束。新聞播出一旦被終止，即便日後勝訴，其公共影響力和市場地位亦無法回復，寒蟬效應對新聞自由的損害巨大。行政機關若置立法者刻意介入不理會，對憲法保障的基本權毫無尊重，也對整體法治秩序發出警訊。

質言之，依此次修法意旨及司法實務一致見解，中天新聞台在行政訴訟尚未終局期間，依法應依原執照復播。蓋以第19條的立法目的，是限制行政濫權、保障新聞自由，而非對特定媒體的恩惠。

行政機關如果無視法律效果與立法意旨，將新聞自由置於單方裁量之下，其後果將超越個案，形成制度性危機。中天復台，不只是個案正義，更是對新聞自由、法治原則以及行政權分際的制度性確認。若法律與制度的最後防線不能捍衛媒體基本權利，整個社會的新聞環境將被無聲摧毀。（作者為執業律師、前北院法官）