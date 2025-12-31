NCC現任3委員任期至明年7月底 若新委員名單再被封殺！屆時恐鬧空城計

NCC睽違8個月後召開記者會，由主秘黃文哲主持。戴嘉芬攝



國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員包括代理主委陳崇樹、委員王正嘉、委員王怡惠任期至明年7月31日，倘若行政院遲遲不提出新任委員名單，或是提出新名單後，再度遭到立法院否決，屆時NCC恐鬧空城計！

NCC 今日（12/31）在睽違10個月後，首度召開委員諮議會議後記者會。NCC主秘黃文哲表示，期盼明年新任委員順利產生，讓委員會順利召開，NCC恢復正常運作。

根據NCC組織法規定，行政院須在NCC委員任期結束前3個月，也就是明年4月底之前提出續任委員名單，並交由立法院審查。

行政院先前提名的4位NCC委員包括蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯已於11月全數遭到立法院否決。換言之，行政院必須在2026年4月底前提出7位新任委員名單，且使立法院同意，才能讓NCC正常運作。

黃文哲指出，NCC因委員人數不足，目前仍無法召開委員會議，只能召開委員諮議會議，該會仍致力使廣電事業頻道換照不受影響，將委員會無法召開的損害降到最低。

他繼續表示，今年已有17,298件公告案經委員諮議會議許可決行；另有489件公告許可處分案予以保留，須等待委員會許可並通過，其中包括164件廣電業者董監事變更案、101件營運計畫變更案，以及122件屆期換照案等。黃文哲強調，希望明年新任委員順利產生，讓NCC委員會正常運作。

