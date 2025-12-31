NCC發布網路服務2大指引 5大平台先行評估

（中央社記者趙敏雅台北31日電）NCC今天發布「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」及「網際網路服務提供者透明度報告指引」，將優先評估Facebook、YouTube、LINE official account、TikTok、Dcard等5大平台作為，預計民國115年下半年完成初步檢視。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行第52次委員諮議會議後記者會，針對網際網路發布申訴救濟指引與透明度指引，期望引導網路平台業者保障使用者權利，也促進透明治理。

NCC強調，2項指引歷經3輪、共17場與專家學者、公民團體、平台業者及政府機關等多方利害關係人諮詢會議，並參酌歐盟數位服務法、英國與澳洲線上安全法、新加坡線上安全作業準則、日本資訊流通平台應對法等，期望透過對話凝聚社會共識。

NCC說明，申訴救濟指引重點包含建構有效的申訴與救濟機制、提供正體中文申訴管道、清楚說明內容或帳號遭限制的原因，並揭露內容調控規則與判斷標準。若使用者權益因平台作為受損，也應提供權益恢復措施，同時建立防範濫用申訴機制。此外，平台也須落實台灣相關法令，及訂定申訴案件合理處理期程。

在透明度指引方面，NCC指出，聚焦於平台應定期揭露風險緩解與資訊自主措施、隱私及個資政策，並說明內容調控的依據、原因與結果。同時，也須揭露申訴救濟機制與媒體素養推廣情形，並於變更重大政策時對外公告。

NCC表示，依據113年度網際網路傳播社會調查結果，逾5成民眾不滿意現行平台申訴救濟機制，另有逾6成民眾認為平台透明度措施不足；不過，多數民眾認為建構安全且可信賴的網路環境，應以業者自律為優先。

NCC主秘黃文哲說明，2項指引皆不具法律強制力，屬自律性質，網際網路違法內容仍依「網際網路內容管理基本規範及分工原則」，由各主管機關依權責處理。

黃文哲指出，部分使用者反映有平台以內部規範為由，將其帳號停權或下架，但業者未公布相關資料，導入2項指引後，NCC會檢視業者作為，依未完成、低度完成、中度完成、高度完成等方式標註，透過公開報告，讓使用者評估並選擇網路平台。

NCC表示，將優先處理使用度與影響性較高的5大平台，為Facebook、YouTube、LINE official account、TikTok、Dcard，會以業者公布的資料進行檢視，預計115年下半年完成初步評估，並舉行多方利害關係人會議，希望在年底公布結果。未來也會動態調整，評估是否納入其他平台。（編輯：楊凱翔）1141231