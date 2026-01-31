NCC稱中天新聞台不適用《衛廣法》難復台 羅智強：官司打贏就能

國民黨立委羅智強表示，中天新聞台還在打官司，只要NCC判決敗訴，撤銷撤照處分，中天就能恢復。（王侑聖攝）



立法院昨天通過《衛星廣播電視法》修正案，中天新聞台有望復台，未料遭國家通訊傳播委員會（NCC）打臉，認為修法沒有回溯條款，仍在訴訟中的中天案不適用。國民黨立委羅智強今天（31日）表示，中天新聞台還在打官司，只要NCC判決敗訴，撤銷撤照處分，中天就能恢復。

羅智強表示，推動《衛星廣播電視法》修正的原因就是「捍衛新聞自由」，NCC及掌權者，必須確保媒體第四權充分自由。而且修法明定，NCC對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則；評鑑、換照，應公開透明。最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。

羅智強指出，NCC與中天的訴訟已接連敗訴，若中天最終勝訴，NCC就必須恢復其所有權利。可惜直到表決前，民進黨還在扣中天紅帽子、反對修法，合理化自己打壓新聞自由的醜行。

羅智強說，《衛星廣播電視法》修正，不僅為中天打開一道「討公道」的門，更限制NCC不得恣打壓媒體，做執政者剷除異己的東廠。（責任編輯：殷偵維）