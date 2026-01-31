NCC稱中天無回溯條款 羅智強：法律通過就是適用新法

國民黨立委羅智強31日赴新北市汐止區陪議員擬參選人何元楷掃市場，針對中天復台議題，羅受訪痛批，「NCC胡說八道」，就是民進黨的東廠。（何元楷提供）

立法院會30日三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，中天電視台有望復台，但NCC卻稱最終條文無回溯條款，中天不適用。國民黨立委羅智強31日赴新北市汐止區陪議員擬參選人何元楷掃市場，羅受訪痛批，「NCC胡說八道」，就是民進黨的東廠，這不是NCC說了算，而是法院說的算，法律通過就是適用新法，中天當然要回復。

羅智強指出，中天目前仍在訴訟中，必須等到新的判決出爐，才會有新的行政處分，當然適用新法，「NCC根本是胡說八道」。只要法院判決NCC敗訴，必須撤銷撤照處分，中天當然要回復，這是當然之理，基本上可以看到NCC到現在還再胡說八道，它就是民進黨的東廠。

