NCC稱《衛廣法》三讀中天不適用 鄭正鈐：偷換法律概念

國民黨立委鄭正鈐表示，這樣的說法，是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。（圖／報系資料庫）

立法院30日三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，意味著中天新聞關台5年後有望重回52台。不過，NCC稱沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用。對此，國民黨立委鄭正鈐今（31）日表示，這樣的說法，是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。

鄭正鈐指出，立法院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，這是我國新聞自由保障制度的重要補強。然而，NCC 竟在第一時間以「無回溯條款」為由，宣告中天案不適用。這樣的說法，是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。

鄭正鈐說明，根據 《中央法規標準法》第 18 條 規定的「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則適用新法；若舊法更有利且新法未禁止，仍應從優保障當事人。

鄭正鈐表示，中天新聞台換照案目前正處於「高等行政法院更審中」，救濟程序尚未終結。只要案件仍在司法審理中，就是法律意義下的「現在進行式」。NCC若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障，這不是依法行政，而是政治性處分。

鄭正鈐說，過去 NCC 最令人詬病之處，在於濫用行政強制力，在司法最終判決前即粗暴拔照、關台。這種「先處決、後審判」的惡劣作法，導致即便媒體日後勝訴，頻位與權益也早已遭到不可逆的損害。

鄭正鈐指出，此次修法第 19 條的核心精神，就是為了確保「救濟實質化」。明定行政爭訟終結前，業者得依原執照繼續營運，正是要防止行政機關利用「行政拖延」達成「實質封殺」的操作空間。

針對 NCC 質疑「沒執照如何營運」，鄭正鈐批，這完全是倒果為因。立法院三讀通過的法律，本身就是最明確的制度授權。當法律明定訴訟期間媒體得繼續經營時，NCC 的職責是依法發給臨時執照，而不是反過來以技術性理由，否定法律效力。

鄭正鈐說，至於「頻道位置難回復」的說法，更是選擇性無能。NCC 過去可以一紙公文讓中天52台消失，如今法律明定主管機關負有回復義務，卻又推諉卸責？不能只會關台，不會負責。行政機關的任務是「執行法律」，而不是「編造理由拒絕法律」。

