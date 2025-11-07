NCC空轉一整年！今審人事同意權 三黨態度曝：藍白封殺全數人選

記者楊士誼／台北報導

NCC人事案藍白已表態投下不同意票，四位被提名人將全數遭封殺。（圖／資料照）

立法院今（7）日將針對四位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯的人事同意權案進行投票，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稍早表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，且因為是記名投票，一票都不會跑；民眾黨團一早則在記者會上宣布全數投下反對票；國民黨立委羅智強也表示，黨團一致決議投下不同意票。NCC人事案將在藍白立委的人數優勢下再次遭到封殺。

鍾佳濱上午受訪時表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，因為是記名投票，一票都不會跑，NCC人事因為在野黨的杯葛而延宕多時，希望接下來能順利恢復運作，這是獨立機關，要用專業審查而不要涉入太多政治與意識形態。民眾黨不支持的原因並不清楚，應該對社會作出交代，國民黨部分，各個政黨對於人選審查有其態度，但民進黨還是重申一致支持。

廣告 廣告

民眾黨團一早則召開記者會宣布，黨團八名立委將全數對四位被提名人投下反對票。國民黨立委羅智強受訪時則表示，黨團一致決議NCC四位被提名人皆投下不同意票。羅智強表示，NCC過往濫用職權、戕害新聞自由，至今結構未有變動，國民黨團認為應優先完成相關修法作業，讓NCC成為真正的獨立機關。

更多三立新聞網報導

藍曝公文嗆綠收割普發一萬！立院綠黨團指為民反詐騙：國民黨也應加入

大罷免兩度亮票！北檢批「飾詞狡辯」起訴求重刑 趙少康：滿錯愕的

被消音！怒批翁曉玲關麥沒收發言 吳思瑤2度槓：惡習的開始就是翁曉玲

屏東廚餘養豬稽查率僅7%？民進黨打臉羅智強：為救盧秀燕「造謠又翻車」

