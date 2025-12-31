NCC網路自律指引上路 明年公布FB等5大平台申訴與透明度表現

國家通訊傳播委員會(NCC)12月31日通過並公布2個網際網路自律指引。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕國家通訊傳播委員會(NCC)今(31日)通過並公布2個網際網路自律指引，提供網路平台業者自律管理框架。NCC將針對國人最常使用的前五大平台YouTube、Facebook、LINE official account、TikTok、Dcard，依據指引檢視14個面向達成情況，例如低、中、高度達成，預計2026年底前公布。

民眾使用的跨國網路平台，不一定提供明確的申訴回覆，管理機制也不透明，常有民眾反映帳號被不合理原因封鎖，申訴困難也無明確答覆，救濟無門。

NCC第52次委員諮議會議今(31日)通過「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」、「網際網路服務提供者透明度報告指引」，今天公布上路，提供網路平台業者自律及改善框架。

網路服務使用者申訴及救濟機制指引方面，主要有7大面向，包括「提供申訴救濟管道並強化易讀性」、「配置正體中文及熟悉我國文化脈絡人員」、「明確告知使用者並給予說明機會」、「揭露內容調控規則與判斷標準」、「建立權益恢復與防免濫用措施」、「落實我國法令保障及權力行使」、「建立合理處理期程與多方協作」。

網路服務提供者透明度報告指引方面，也有7大面向，包括「定期揭露風險緩解及資訊自主措施」、「說明內容調控之依據及原因」、「說明內容調控之標準與結果」、「說明申訴救濟與素養推廣情形」、「揭露政府請求之公私協力合作」、「揭露個人資料運用與隱私政策」、「示明政策變更與多方協作機制」。

對此，NCC規劃「多方利害關係人會議」，希望強化外部問責效果，成員包括政府機關、產業代表、專家學者、民間團體。

NCC調查，國人目前最常使用平台是YouTube、Facebook、LINE official account、TikTok、Dcard，明年下半年將召開多方利害關係人會議，根據2個指引、14個面向，檢視5平台達成狀況，例如低、中、高度達成，明年底前公布檢視結果。

然而，檢視結果須經委員會討論公布。委員會至少要4名委員才能召開，但目前NCC僅有3名委員，並將在明年3月任期屆滿，能否如期執行，要待委員提名情況而定。

主秘黃文哲表示，指引雖無強制效力，但透過指引，提供業者建立自律機制做法參考，形塑更好的網路環境，這也是社會的共同期待。

對於指引無約束效果的質疑，黃文哲說明，公布國人常用平台表現就是希望形塑社會公評及壓力，國人可視平台表現決定是否繼續使用該平台。如有其他平台自願加入接受各方利害關係人會議檢視，NCC也樂觀其成。

