NCC繼續停擺！藍白封殺４位委員被提名人

立法院長韓國瑜在投票前指示工作人員佈置投票所，並請投開票監察員執行監察職務。NCC因委員人數不足，行政業務已停擺一年多，此次立法院行使人事同意權是為了讓NCC恢復正常運作。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團一致支持提名人選，並希望NCC能順利恢復運作，同時批評在野黨的杯葛造成延宕。

行政院此次提名的人選包括主委蔣榮先、副主委程明修（具國民黨籍）以及委員黃葳威和羅慧雯。然而，國民黨與民眾黨卻決議一致封殺這些提名人選。國民黨團書記長羅智強認為，民進黨應該因應「新國會代表新民意」，請在野黨推薦人選。黃國昌則直言行政院長卓榮泰提名的是「從學界出來的小白兔」，質疑這位被提名人是去當「橡皮圖章」還是「比較好操控的魁儡」。

此次封殺意味著NCC將繼續停擺，因為根據法定規定，NCC需要有7位委員，且4位以上委員同意才能做成決議，包括電視台換照、裁罰和頒布規則等。值得注意的是，儘管藍營先前主張NCC委員應具備政黨推薦資格，但這次仍封殺了具有國民黨籍的副主委人選。

國民黨立委洪孟楷解釋封殺原因，他表示行政院「混水摸魚」提出「擦邊球的人選」，試圖讓在野黨買單。他強調，在野黨不會欺騙自己，也不會「昧著良心去放水」。洪孟楷進一步表示，雖然有提名人具備政黨資格，但在野黨真正要的是被行政院徵詢意見，而非只是形式上的充數。

