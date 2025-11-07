NCC被提名人全遭否決 綠：誰在破壞制度一目了然

（中央社記者林敬殷台北7日電）藍白立委今天聯手封殺4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，對於這樣的結果，實在令人遺憾，藍白兩黨的目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院會上午進行NCC人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜於中午宣布結果，4位被提名人都未拿下過半票數，全數遭到封殺。

投票結束後，陳培瑜透過社群媒體回應表示，在人數優勢下，藍白再次惡意封殺NCC被提名人，NCC人事案再度被封殺。這樣的結果，實在令人遺憾。

陳培瑜說，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。

陳培瑜指出，NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。

陳培瑜表示，民眾黨團總召黃國昌曾說，「行政院長卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」她說，提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸，反正目的不是監督，而是卡人。誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然。（編輯：蘇龍麒）1141107