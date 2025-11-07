NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆

記者楊士誼／台北報導

立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。

卓榮泰表示，對於NCC被提名人全遭封殺感到非常遺憾，NCC是獨立機關，在專業與實務上，行政院找了各個領域的人才讓立法院行使同意權，NCC要促進媒體自主，對廣電衛星、內容、人事制度的管理都需NCC進行，尤其內容製播與維護兒少安全。卓榮泰說，立法院一直希望行政院趕快送出人選，送出來了卻一個都沒有通過。

卓榮泰質問，難道被提名人都一無是處？難道所有投反對票的立委沒有一個人動心嗎？結果卻是黨意凌駕一切。他不滿表示，只看到只有在野黨的人選才會通過，行政院提出的一定被封殺，「未來中選會，我們想尋求的合作模式，在什麼樣的信任基礎下從事？」他表示，為了中選會提出的人選，各方建議的人選也送出來了，只有在野黨的會通過、行政院的被封殺，會造成歷史的大錯。

卓榮泰也表示，今天看到完全沒有誠信與合作基礎，他感到非常遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，「我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應，要讓我們重新思考未來合作的模式」。郭昱晴聽後也表示，這結果大家都不樂見，有許多業務也因此完全停擺。

