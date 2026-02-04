即時中心／徐子為報導



NCC（國家通訊傳播委員會）於2017年廢止中國廣播公司使用寶島網及音樂網頻率，並要求應於同年3月1日起停止使用，中廣不服提告。廢止部分，中廣敗訴確定；停止使用頻率部分，中廣不服一審敗訴提上訴，二審判決日前出爐，駁回確定。





中廣公司於2015年12月30日向NCC申請換發廣播執照，NCC於隔年6月以配合「遏制匪播」政策為由通過，但行政附負擔「NCC得保留廢止權」，國家可要求中廣配合國家政策，在NCC通知繳回頻率時，應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。



NCC於2016年底，核准通過客家委員會及原住民族文化事業基金會籌設廣播事業，並核配現有的中廣寶島網及音樂網頻率給客委會及原文會使用，NCC後發函給中廣，要求依2016年換照處分附款，廢止核准中廣使用2頻率，中廣應自2017年3月1日起停止使用2頻率。



中廣對此處分不服，提起行政訴訟。最高行政法院2022年2月間認定，電波頻率本為國家所有，2頻率是因「遏制匪播」政策而核配給中廣；但該政策終止後，原核配頻率目的已不存在，NCC即有收回頻率的權力，中廣也有繳回義務，判決中廣敗訴確定。



至於NCC要求中廣停止使用頻率部分，一審台北高等行政法院認為，NCC廢止核准中廣使用頻率已判決確定，於法並無違誤，判中廣敗訴。



中廣不服提起上訴，二審由最高行政法院審理；二審上（1）月29日判決駁回上訴，全案確定。

原文出處：快新聞／NCC贏了！中廣不服2頻道被收回 提告敗訴確定

