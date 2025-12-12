NCC輕放三立入股中嘉！張啓楷轟不公平：將提修法是否移頻

三立電視台違規入股中嘉系統案近來成為立院質詢焦點，尤其當時NCC懲處只處罰中嘉、卻沒處罰三立，引發立委關注，白委張啓楷直言，這不公平，民眾黨將會提修法，也包含是否移頻等舉措。

針對三立入股中嘉爭議，張啓楷直言，民眾黨將會提修法，也包含是否移頻等舉措。（圖/張啓楷辦公室提供）

三立電視台2023遭爆違規入股中嘉系統案，NCC於2024年1月委員會決議開罰，依照《有線廣播電視法》68條對中嘉旗下8家系統台開出各120萬元罰鍰，共計1440萬元，但卻未罰三立電視，引發外界爭議。時任NCC委員林麗雲與王維菁均認同，認為三立隱匿其與有線平台業者垂直整合情事，NCC應重審相關移頻案。

圖為NCC標誌。（圖/資料照）

對於為何罰中嘉旗下系統台、卻不罰三立電視，時任NCC副主委翁柏宗於2024年1月時表示，觸法的主要是三立電視股東，而非三立電視，但未來換照時會對三立電視列入評核。

立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，三立入股中嘉案再度成為外界關注焦點，NCC代理主委陳崇樹直言比較沒有在處理，再度引發外界爭議。對此，張啓楷今天（12日）受訪時表示，三立入主中嘉遭禁止，但只處分中嘉，卻沒處分三立，不能這樣，他強調民眾黨將修法，如是否移頻等措施。

