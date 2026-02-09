NCC面臨「團滅」危機 綠白合有望成突破口

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）目前僅剩3名委員，無法召開委員會，且任期將於今年7月底屆滿，面臨「團滅」壓力。隨著民眾黨不分區立委換血，外界認為有機會「綠白合」突破這次關卡，若行政院能物色白營可接受的人選，有望至少通過1人，讓NCC持續運作。

國家通訊傳播委員會（NCC）目前僅剩3名委員，無法召開委員會，且任期將於今年7月底屆滿，面臨「團滅」壓力。（圖／資料照​​​）

NCC原主委陳耀祥、副主委翁柏宗，以及委員王維菁、林麗雲的任期至前年7月31日止。行政院首次提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯與詹懿廉接任，遭藍白封殺；去年7月再次提名蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯，仍未獲通過，導致現有NCC委員僅剩3人，無法召開委員會，且3人任期僅剩約5個月，行政院面臨提名壓力。

廣告 廣告

根據《中時》報導，業界與相關人士分析，若藍白堅定合作，無論提名何人都無法順利闖關，因此唯一解方式「綠白合」，由於目前白營有6位新上任的立委，傳出行政院也有意提名白營可接受之人選，加上NCC人事比起預算和軍購等法案更為單純，有突破空間。在「恢復NCC運作」的前提下，業界推測白營可先通過至少1席，讓NCC暫時恢復運作。

業界認為，白營可藉此先釋出善意，觀察與綠營在特定法案的合作情況，合作順利則續挺，若不如預期則回到原點也不吃虧。傳播學界則指出，若綠營無法說服藍白，不如不要提名。若推4人過關最理想，而就算只過1席、恢復NCC運作，也已算向前推進。

更多FTNN新聞網報導

中天不適用？衛星廣播電視法立院三讀通過 NCC：未有回溯條款

「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換

預言2026「賴政府大抓人」蕭旭岑憂：親綠勢力入主促「綠白合」、司法手段改變國會席次

