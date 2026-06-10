NCC：廣電媒體新聞內容若涉及AI生成 須清楚揭露且「全程標示」
國家通訊傳播委員會（NCC）於今日（6/10）通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」。NCC表示，為因應AI技術應用快速發展，並提升廣電媒體新聞公信力，依據「人工智慧基本法」第16條第2項規定，經徵詢各界意見後研訂指引，期能提供廣電媒體於製播新聞導入AI技術時，作為建立自律規範參考基準。指引中明令，新聞內容若涉及AI生成內容，其揭露標示應明顯可辨識且須「全程標示」。
NCC指出，「人工智慧基本法」於今年1月14日公布施行，依該法第16條第2項規定，各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理之需要，協助產業訂定指引及行為規範。NCC配合前揭法規擬訂指引，其性質屬於行政指導，核心原則包括廣電媒體於製播新聞應以事實為依據，應用AI技術時，應落實法規遵循、保障人權與公平無偏見、建立內容查證機制，以及明顯清楚揭露AI生成內容。
NCC表示，為使指引切合實務需求及廣納專業意見，於去年8月至今年5月計召開2場專家學者座談會及2場廣電業者座談會，彙整實務經驗與專業意見後提出指引。NCC說明，本指引強調「AI內容查證機制」，呼籲業者應用AI技術製播新聞時，必須落實人工審核機制，尤其在引用第三方影音素材或整合AI模型產出素材時，仍應善盡事實查證之責並保持客觀呈現，避免損及新聞真實性。
NCC亦強調「清楚揭露AI生成標示」，新聞內容若涉及AI生成內容，其揭露標示應明顯可辨識且須「全程標示」。
此外，新聞報導應以真實或實際採訪為原則，尤其針對重大公共事務報導應求審慎周延，例如法庭開庭、公共衛生、重大刑案、災害突發事件及涉及國家安全等議題，如應用AI生成技術，避免高度擬真，宜以動畫、繪畫或素描等方式呈現，以協助視聽眾明確辨識，避免混淆認知。
適曾獲普立茲新聞獎的美國資深調查記者大衛．巴斯托（David Barstow）日前來台，特別指出：在生成式AI快速發展的時代，若閱聽人無法相信螢幕上的人物與影像是真實的，將進一步削弱媒體與社會之間的信任關係；新聞工作者必須更謹慎捍衛真實的界線。
NCC期許，透過此指引之發布，能引導廣電媒體在科技賦能、增加效率的同時，新聞工作者更應堅守媒體自律及專業倫理，製播優質、具公信力且符合閱聽人權益的新聞內容，共同建立安全、可信賴的傳播環境。
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