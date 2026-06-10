NCC：廣電媒體新聞涉AI生成內容 應清楚揭露全程標示

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（中央社記者趙敏雅台北10日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，提供廣電媒體製播新聞導入AI時，作為建立自律規範的參考基準。NCC強調，新聞內容若涉及AI生成內容，揭露標示應明顯可辨識，並全程清楚標示。

NCC發布新聞稿表示，人工智慧基本法於今年1月14日公布施行，依第16條第2項規定，各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理的需要，協助產業訂定指引及行為規範。NCC配合法規擬訂「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，其性質屬於行政指導，作為廣電媒體製播新聞導入及運用AI技術的自律規範參考。

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NCC說明，此指引核心原則包括廣電媒體於製播新聞應以事實為依據，應用AI技術時，應落實法規遵循、保障人權與公平無偏見、建立內容查證機制，以及明確揭露並清楚標示AI生成內容。

NCC表示，為使指引切合實務需求及廣納專業意見，於114年8月至115年5月間，召開2場專家學者座談會及2場廣電業者座談會，彙整實務經驗與專業意見後，提出本指引。

根據指引內容，廣電事業於導入AI技術前，應設立專案小組監督管理並審慎評估。NCC指出，本指引強調AI內容查證機制，呼籲業者應用AI技術製播新聞時，須落實人工審核機制，尤其在引用第三方影音素材或整合AI模型產出的素材時，應善盡事實查證並保持客觀呈現，避免損及新聞真實性。

指引也強調清楚揭露AI生成標示，NCC說明，製播新聞節目若如涉及應用AI生成，揭露標示應明顯可辨識，並全程清楚標示；如涉引用第三方AI生成影音內容，宜加註所引用的素材來源。此外，若採用AI再製聲音，應事先徵得當事人同意。

NCC指出，新聞報導應以真實或實際採訪為原則，尤其針對重大公共事務報導應求審慎周延，如法庭開庭、公共衛生、重大刑案、災害突發事件與涉及國家安全等議題，如應用AI生成技術，避免高度擬真，宜以動畫、繪畫或素描等方式呈現，以協助視聽眾明確辨識，避免混淆認知。

NCC表示，希望透過此指引發布，能引導廣電媒體在科技賦能、增加效率的同時，新聞工作者更應堅守媒體自律及專業倫理，製播優質、具公信力且符合閱聽人權益的新聞內容，共同建立安全、可信賴的傳播環境。（編輯：楊凱翔）1150610