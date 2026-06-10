NCC：廣電媒體新聞涉AI生成內容 應清楚揭露全程標示

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記者吳典叡／臺北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（10）日通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，提供廣電媒體製播新聞導入人工智慧（AI）時，做為建立自律規範的參考基準。NCC強調，新聞內容若涉及AI生成內容，揭露標示應明顯可辨識，並全程清楚標示。

NCC表示，為因應AI技術應用快速發展，並提升廣電媒體新聞公信力，依據「人工智慧基本法」第16條第2項規定，經徵詢各界意見後研訂此指引，期能提供廣電媒體於製播新聞導入AI技術時，做為建立自律規範的參考基準。

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NCC指出，配合法規擬訂「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，其性質屬於行政指導，做為廣電媒體製播新聞導入及運用AI技術的自律規範參考。其中，此指引核心原則包括廣電媒體於製播新聞應以事實為依據，應用AI技術時，應落實法規遵循、保障人權與公平無偏見、建立內容查證機制，以及明確揭露並清楚標示AI生成內容。因此，於114年8月至115年5月間，召開專家學者座談會及廣電業者座談會各2場，彙整實務經驗與專業意見後，提出此指引。

NCC指出，此指引強調AI內容查證機制，呼籲業者應用AI技術製播新聞時，須落實人工審核機制，尤其在引用第三方影音素材或整合AI模型產出的素材時，應善盡事實查證並保持客觀呈現，避免損及新聞真實性。

指引也強調清楚揭露AI生成標示，NCC說，製播新聞節目若如涉及應用AI生成，揭露標示應明顯可辨識，並全程清楚標示；如涉引用第三方AI生成影音內容，宜加註所引用的素材來源。此外，若採用AI再製聲音，應事先徵得當事人同意。

NCC指出，新聞報導應以真實或實際採訪為原則，尤其針對重大公共事務報導應求審慎周延，如災害突發事件與涉及國家安全等議題，如應用AI生成技術，避免高度擬真，宜以動畫、繪畫或素描等方式呈現，以協助視聽眾明確辨識，避免混淆認知。