NCC：未要求補發SIM卡必須報案 將與電信業者溝通
（中央社記者趙敏雅台北2日電）NCC修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，有媒體報導，電信門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。對此，NCC回應，新制並未要求民眾必須報案，今天下午將找電信業者溝通。
根據國家通訊傳播委員會（NCC）修正的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，用戶申請更換SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）審核結果予以酌核。
有媒體報導，電信門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案並取得遺失證明才能補卡。對此，NCC主秘黃文哲澄清，新制並未規定民眾須先報案、取得遺失證明才能補卡，今天下午將找電信業者溝通釐清。
黃文哲說明，指引所稱的證明文件，並非專指須向警察機關申請的遺失證明，「申請補卡的狀況很多，如火災仍有相關紀錄，但掉水溝怎麼證明，民眾可以提供遺失的說法，並留下切結書或生物特徵，電信業者必須審核」。
他表示，電信業者應盡到KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）義務，可從申請更換或補發的頻率、停話時間與民眾說法是否一致等，判斷是否存在異常風險，「如果一個人頻繁換卡、補卡，這時就算有報案證明，都要非常警覺」。
黃文哲強調，申請更換SIM卡或補發SIM卡是民眾的權利，新制主要是防堵詐騙集團，因此要求電信業者強化審核、落實KYC機制。（編輯：楊凱翔）1150102
