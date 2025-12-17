NCC：華藝影劇台本國製新播節目時數不足 予以警告

（中央社記者趙敏雅台北17日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布無線及境內衛星電視頻道113年本國節目播出情形查核結果，華藝影劇台本國製新播節目時數不足，NCC給予業者警告，其餘均符合法規規定。

NCC今天舉行第50次委員諮議會議決議，為保障本國自製節目播出空間、扶植國內節目製作，NCC依據「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」，查核無線及境內衛星電視頻道113年本國節目播出情形。

NCC表示，依照兩辦法規定，無線電視頻道在主要時段播出的本國自製戲劇節目，不得少於同類型節目50%，本國自製新播比例不得少於40%。

另外，境內衛星電視頻道於指定播送時段，播放戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝及兒童等4類具有「文化累積優先性節目」，應符合一定比率。

NCC公布，這次查核頻道中，華藝影劇台本國製新播節目時數不足，經請業者意見陳述，回應對於法規認知有所落差，未來將加強員工教育訓練。

NCC指出，觀察113年無線電視頻道，華視、民視、公視等無線電視主頻主要時段，播出本國自製戲劇節目達100%，台視有95.6%；另公共電視台播出「不夠善良的我們」、「聽海湧」等戲劇節目，獲得多項金鐘獎肯定。

NCC說明，境內衛星電視頻道指定時段綜藝、戲劇、電影的本國製節目播出時數，絕大多數頻道符合規定。

至於兒童節目部分，NCC指出，觀察113年衛星廣播電視頻道播出本國自製兒童節目的播送時數，有微幅上升，新播時數有下降情形。為保障兒童視聽眾的收視權益，期望電視業者加強投資製播本國兒童節目，及進行跨平台合作，以擴散製播效益。

NCC強調，除了在監理面協力扶植本國節目於主要時段播出之外，也期盼相關部會及行政法人，持續透過輔導獎勵措施，如「匯聚台流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注電視事業自製節目資源，協力整合影視量能，展現台灣影視內容的無限可能。（編輯：張良知）1141217