NCC「較沒在處理」輕放三立！王鴻薇嗆：遇到綠媒就雙標

三立電視台上層股東入股中嘉，NCC於2024年裁處中嘉1440萬元罰款，外界質疑為何只罰中嘉，沒罰三立，NCC代理主委陳崇樹說「相對於中嘉是比較沒有在處理」。國民黨立委王鴻薇痛批NCC遇到綠媒就雙標，對三立iNews的移頻作業，也是不聞不問。

王鴻薇。（圖／中天新聞）

對於NCC被問到，有關三立違規去投資中嘉、持有股權這件事情的處理時，竟回答目前都沒有怎麼在處理，王鴻薇質疑，「所以這代表什麼？已經輕輕放過了嗎？也就是三立這樣的違規投資行為NCC就這樣硬吞下來了嗎？」

NCC。（圖／資料照）

王鴻薇指出，當初中天要投資中嘉集團，NCC是用什麼樣的手段全力阻止？可是今天碰到三立就轉彎，碰到三立就生人止步，碰到三立就告訴你沒有在處理了，「這件事情第一個可議的是，他們後來的處理是有處分的中嘉，可是對三立卻完全沒有任何的處分，也就是說，三立去違規投資這件事情，沒有受到NCC任何的行政處分。」

NCC。（圖／資料照）

王鴻薇表示，在投資的這段時間裡，三立隱藏了違規的行為，所以當時NCC審查iNews的移頻作業時，後來是順利成功，可是就有NCC委員認為說，既然他們有隱瞞這樣的違規投資，應該重新的來做檢討，但NCC也一樣不聞不問。也就是說NCC碰到民進黨的黨媒、碰到綠媒，他就有雙標，「也就是中天不可以，三立可以。」如果是這樣，到目前為止竟然還可以告訴立法委員沒有在處理，好像代表這事情就結案了，然後三立就輕輕的被放過了，這是不是代表NCC真的雙標、在護航綠媒呢？

