NCC：逾4成民眾看過TikTok 16至25歲族群漲幅最大

低頭滑手機，掌握資訊，在社群軟體爆炸時代，使用方式多元，NCC調查，超過8成民眾觀看過線上共享創作影音平台內容，其中使用TikTok比例大幅成長，去年攀升到4成7。

16歲至25歲族群的劉同學表示，「用IG，然後TikTok就隨便看。」

26歲至35歲族群的韓女士則說：「抖音我沒有用過，因為我平常看一些短影音、小紅書、FB他們那邊都會轉傳。」

NCC發布的2025年通訊傳播市場報告顯示，觀看過TikTok的族群，以16到25歲成長幅度最大，從2019年24%，去年暴增到72%。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，「高中的階段其實就大量投入這些網路社群，如果這個平台的演算法或商業機制，沒有去考量到使用者的一個不良影響，那也會對於整個社會、對於國家，產生相當大的一個負面效應。」

包含青少年，使用TikTok變頻繁，要是內容沒把關好，出現兒少不宜資訊，恐有害使用者身心發展，但攸關兒少的網路安全，事前只能靠業者自律。官方則委託民間，建立申訴機制與各大平台業者的綠色通道，做事後處理。

NCC主秘黃文哲表示，「事前的話其實他就是一個自律機制，假設有發生兒少不宜的這些內容，而沒有遵守主管機關的通知，做必要處理的話，才會有處罰。」

iWIN網路內容防護機構副執行長劉昱均說：「我們有時候很難可以立刻知道危險在哪裡，所以iWIN這裡還有一個受理申訴的功能，我們其實都會去盡力溝通這些平台，去做一個對應的一個處理。」

網路內容防護機構iWIN收到的申訴案件，社群平台部分以色情、霸凌與暴力佔前三。iWIN表示，兒少不宜不代表全民不宜，持續與平台業者溝通，推動建立兒少的防護措施，但內容涉及違法，業者經目的事業主管機關告知，沒有限期改善，可開罰6萬至30萬。