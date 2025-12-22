NCO器樂大賽2025《無懈可擊》 打擊新秀顏挺勇奪三冠王

臺灣國樂團舉辦「NCO器樂大賽─2025《無懈可擊》打擊新秀選拔」

顏挺(左)勇奪冠軍和「最佳魅力舞臺獎」、最佳人氣獎」，成為本屆賽事的三冠王

2025《無懈可擊》打擊新秀選拔冠軍顏挺

2025《無懈可擊》打擊新秀選拔第二名得主譚楷勳

2025《無懈可擊》打擊新秀選拔決選選手林韋岑

2025《無懈可擊》打擊新秀選拔決選選手洪唯慈

2025《無懈可擊》打擊新秀選拔決選選手余宗融

國立傳統藝術中心臺灣國樂團主辦「NCO器樂大賽─2025《無懈可擊》打擊新秀選拔」，是全臺首度舉辦以「國樂打擊」為主角的器樂大賽，歷經2月初選、4月複選的層層關卡，由顏挺脫穎而出，榮獲冠軍，並抱走8萬元演出獎金；亞軍則由譚楷勳獲得，獲頒5萬元演出費。值得一提的是，顏挺以精湛技藝與個人風采征服全場，一舉囊括媒體評審選出的「最佳魅力舞臺獎」以及現場觀眾票選的「最佳人氣獎」，成為本屆賽事的三冠王。

臺灣國樂團表示，這次決選指定曲《嫁魅》打擊協奏曲，是臺灣國樂團為本屆大賽特別委託作曲家朱雲嵩量身打造的全新力作。曲子運用了「板鼓、板、排鼓、花盆鼓、木魚、梆子、大鑼、小鑼、小鈸」等豐富的中式打擊樂器譜寫，極具挑戰性。5位進入決賽的選手包括余宗融、林韋岑、洪唯慈、顏挺和譚楷勳，在指揮周聖文的帶領下，各自展現了對這首新創樂曲的獨到詮釋。選手們需在繁複的節奏變換中，精準駕馭多樣樂器，不僅比拚技巧的精準度，更考驗體力與對樂曲戲劇張力的掌握，競爭十分激烈。

國立傳統藝術中心梁晋誌副主任表示，臺灣國樂團致力推廣國樂文化，NCO器樂大賽延續歷屆傳統，提拔國內優秀的器樂演奏人才。他也讚許每位選手都表現得非常優秀，並勉勵各選手都能成為打擊的支柱。

臺灣國樂團指出，本次榮獲第一名的顏挺及第二名的譚楷勳，將在明(115)年1月17日登場的《心韻‧新韻》音樂會中再度攜手，聯手演出《津津有味》雙打擊協奏曲，這不僅是兩位新秀得獎後的首場正式演出，更是讓有機會樂迷一睹雙打擊協奏的魅力。演出資訊可上臺灣國樂團官網查詢。